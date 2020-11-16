Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'den ayrıldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) ayrıldı.
|16 Kasım 2020 00:01
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet, Ercan Havalimanı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, askeri erkan ve diğer yetkililerce uğurlandı.
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