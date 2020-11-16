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Aşçılık programına, işin mutfağını öğretecek adaylar başvuramıyor

Düzce Üniversitesi Aşçılık için ilan ettiği üç öğretim görevlisi kadrosunda alanla doğrudan uyumlu olan Gastronomi bölümü mezunlarına şans vermedi!
 16 Kasım 2020 10:12
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Aşçılık programına, işin mutfağını öğretecek adaylar başvuramıyor

"Kamuya Girişte Adalet ve Ahlak Sorunu" başlıklı yazımızda; Anayasanın 70 inci maddesi yer alan; "Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez." hükmüne atıf yaparak, belirli bir kişiyi kamu hizmetine almaya yönelik getirilen özel şartlar ile her bir Türk vatandaşının eşit şartlarda kamu hizmetine girme hakkının elinden alındığını ifade etmiştik.

Buradan hareketle, son günlerde bazı bölüm mezunlarına haksızlık yapılan alımlara dikkat çekerek, ilan edilen kadrolara gördükleri öğrenimle başvurabilecek yetkin insanlar mevcut iken, başkaca diğer ilgili alanlardan alım yapılmasının yarattığı mağduriyetleri gündeme getirmeye gayret ediyoruz.

Bu yazımızda da, Düzce Üniversitesi tarafından 10 Kasım 2020 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan öğretim elemanı ilanında, Gölyaka Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Aşçılık Programında yer verilen 3 (üç) öğretim görevlisi kadrosu üzerinden bir mağduriyeti dile getireceğiz.

Söz konusu kadrolardaki özel şartları incelediğimizde sırasıyla;
-GIDA MÜHENDİSLİĞİ lisans mezunu, MEB Aşçılık Ustalık, MEB Pasta ve Tatlı Yapımı Ustalık, MEB Usta Öğreticilik belgelerine sahip ve lisans eğitimi sonrası alanında en az beş (5) yıl tecrübeye sahip olmak.
-TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK lisans mezunu, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış, Uluslararası Aşçılık (USEF) ve MEB Geleneksel Türk Mutfağı belgelerine sahip olmak,
-BESLENME VE DİYETETİK lisans mezunu, Gıda Güvenliği ve Mutfak Çalışanlarının İş Güvenliği konusunda çalışmış ve alanında lisans sonrası en az iki (2) yıl tecrübeye sahip olmak,
şeklinde yer aldığını görüyoruz.

YKS 2020 yılı yerleştirme bilgilerine baktığımızda, ilgili programın henüz öğrenci alımı yapmadığı, bahsi geçen üç kadroya yapılacak alımlar neticesinde asgari kadro şartının sağlanacağı görülmektedir.

Kadro ilanlarında belirtilen üç bölüm de Aşçılık programıyla kısmen uyumlu olmakla birlikte, aslında destek niteliğinde 1-2 tane yan dersleri verebilirler. Sırf 1-2 ders için programda gereksiz istihdam yaratmaktansa aşçılık programının da bağlı olduğu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümünde bulunan veya Sağlık Bilimleri Fakültesi, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğretim üyelerinden yararlanılması gerekmez miydi?

Aşçılık Programının genel olarak kuruluş amaç ve hedeflerine bakarsak Gastronomi ve Mutfak üzerine çok fazla kavram karşımıza çıkıyor; ancak biz örnek olarak Düzce ilinin çevresinde Üniversiteleri incelediğimizde;

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi "İki yıllık aşçılık eğitimi süresince öğrenciler, mutfak sanatının ve gastronomi biliminin bütün inceliklerine sahip, nitelikli şefler olarak yetiştirilmektedir. Bugün okulumuzdan mezun yüzlerce aşçıbaşı dünyanın her yerinde çalışmakta, ülkemizi ve Türk Mutfağı'nı başarıyla temsil etmektedir."

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi "Aşçılık alanında mesleki, akademik bilgi ve beceriler kazanmış, Türk mutfağı ve Dünya mutfak türleri ile ilgili teorik ve pratik bilgi ve birikimleri doğrultusunda uluslar arası alanda rekabet edebilen, farklı ülkelerden meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek dil gücüne sahip nitelikli mutfak şefleri yetiştirmektir."

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi "Turizm ve yiyecek içecek sektörünün iş gereklerine sahip Türk ve dünya mutfaklarını bilen, becerikli sektörün ihtiyaç duyacağı bilgi beceriye sahip, sektörde çalışabilecek kaliteli mutfak elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmiştir."

şeklinde ifade etmişler.

Diğer bir konu ise Aşçılık Programı mezunlarının istihdam edilecekleri yerler genel olarak; "Lüks otel ve restoranlar, catering firmaları, havayolu, tren ve cruise gemi mutfakları gibi uluslar arası nitelik taşıyan kuruluşlarda da dil eğitimleri sayesinde iş bulabilme olanağına sahiptirler. Bunun yanında kendi işyerlerini açarak yiyecek-içecek alanında "Chef Patron" olarak işveren konumunda olabilirler."

"Türkiye ve dünyanın birçok noktasında otel ve restoran işletmeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının mutfak ve yiyecek içecek bölümlerinde, sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır."

"Aşçılar lokantalarda, konaklama yerlerinin, toplu yemek yenen özel veya resmi kurumların mutfaklarında, yemek fabrikalarında çalışma olanağı bulabilirler."

şeklinde yer almıştır.

Şartlarında "Aşçılık Tecrübesi"de istenmediğini gördüğümüz ilan sonucunda alınacak kişilerin bu programdan aslında meslek elemanı olarak mezun olması gereken öğrencilere işin mutfağını yani uygulamasını nasıl öğreteceklerini çok merak ettiğimiz gibi bu programın bütün derslerini verebilecek yetkinlikte olan "Gastronomi ve Mutfak Sanatları" lisans mezunlarına bir kadroda dahi başvuru şansı tanınması dikkat çekmektedir. Aşçılık programından mezun olanların "Gastronomi ve Mutfak Sanatları" bölümüne DGS ile geçişi de mümkün iken, ilgili lisans programından mezun olanların Aşçılık programında istihdam edilememesi tezat bir durum oluşturmaktadır.

Ayrıca ifade ettiğimiz Mutfak konusuna Üniversitenin, hatta ilgili MYO'nun kendi gözünden baktıktan sonra şöyle bir şey söyleyelim; Üniversitemiz Gölyaka MYO'da Aşçılar Mutfak Hünerlerini Sergiledi başlıklı haberlerinde "Mutfak Sanatı Uygulamaları" etkinliği düzenlediklerini ve "...mutfak sanatına ilişkin yeteneklerini sergiledi. Yiyecek içecek sanatına dair etkileyici bir uygulamalı gösteriye imza atan aşçılar, mutfaktaki hünerlerini konuşturdu..." ifadelerini kullanırken ilanlarında bu alana yer vermeden öğrencilerinden altını çizdiğimiz mutfaktaki hünerlerini! nasıl sergilemelerini düşünüyorlar?

Sonuç olarak, Yükseköğretim Kurulu tarafından uzmanlık alanı olarak belirlenen Aşçılık programında dört yıl boyunca aldıkları eğitimle yetkinlik kazanan Gastronomi mezunları adına Düzce Üniversitesinin ilanını güncellemesi hususunu dikkatlerine sunuyoruz.
Memurlar.Net - Özel

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