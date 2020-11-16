Niteliği belirsiz sertifikayla yine 60-70 KPSS puanlı adaylar alınacak

İdareler, kurumsal düzeyde ilan ettiği kadrolar için belirledikleri özel şartlarda iki temel ilkeye uymakla yükümlüdür. Bunları; "Kamu Yararı" ve "Hizmet Gerekleri" olarak ifade edilebiliriz. Bu ilkeler ışığında, kurumlar objektif ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tarif eden özel şartlara yer vermemeli, ilan metninde belirtilen her şartın yürütülen hizmetin bir gereği olmasına da ayrıca dikkat edilmelidir.

Öte yandan, pandemiden dolayı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri olması dolayısıyla yoğun bir şekilde sağlık hizmeti sunan üniversitelere, Cumhurbaşkanlığı tarafından ek kadro tahsisi yapılmaktadır. Üniversitelere tahsis edilen bu kadroların bir kısmı amacına uygun olarak bir nevi merkezi yerleştirme gibi yapılırken, bir kısım yükseköğretim kurumlarında ise yazılan anlamsız sertifikalar ve katılım belgeleri ile imtiyazlı kesimin işe girmesine vesile olunmuştur.

Gerek bu alımların merkezi olarak yapılmasına yönelik yazdığımız yazılara, gerekse bu ilanlar kişiye özel dediğimiz haberlere yetkili kurumlar "kör, sağır ve dilsizi" oynayarak, oluşturulan haksız ortama seyirci kalmıştır. Merkezi yerleştirmede 85 KPSS puanı ile işe girmeye bekleyen adayların yerine sadece üç tane niteliği belirsiz sertifikayla 60-70 puan bandında adaylar devlet memuru yapılmıştır.

Denetimsiz sözleşmeli personel alım yöntemlerinden nemalanan bir kesim bu alımları sıradanlaştırsa da; etkili/yetkili tanıdığı olmayanların sesi olmak için gücümüz yettiğince kişiye özel ilanları bu mecradan dile getirmeye devam edeceğiz.

Bu kapsamda, yukarıda bahsettiğimiz sorunun devam ettiğini göstermek için bir ilanı daha sizlerle paylaşalım. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından 09 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete'de Hemşire, Diyetisyen, Eczacı, Psikolog, Ebe, Biyolog, Fizyoterapist ve Sağlık Teknikeri olmak üzere 195 adet sözleşmeli personel kadrosu ilan edilmiştir.

Söz konusu kadroları incelediğimizde bazı alımlarda yer verilen sertifikalarla adayların başvurularının sınırlandırıldığı görülmektedir. Onlardan bazıları şunlardır:

-TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17025:2017 İç Denetçi Eğitimi Belgesi

-TÜRKAK Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği (Kalibrasyon Laboratuvarları için) Sertifikası,

- TÜRKAK TS EN ISO/E-IEC 17025 Laboratuvarlarda İç Denetçi Eğitimi ve TS-EN ISO/IEC 17020 Standardı Sertifikası,

- Neonatal Resüsitasyon Sertifikası,

- TÜRKAK - OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları Eğitimi ( İLU) Sertifikası,

- TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk Değerlendirmesi Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar Standard ı Eğitimi Sertifikası,

- TURKAK ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel ve İç Denetçi Eğitimi Belgesi,

- OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları (İLU) Eğitimi TÜRKAK ve TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi Temel Eğitimi (TSE) Belgesi,

- TÜRKAK ISO/IEC17025 Laboratuvar Akreditasyon İç Tetkik Eğitimi Belgesi,

- TÜRKAK Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği (Kalibrasyon Laboratuvarları için) Sertifikası,

- TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17024 Standardı Eğitim Belgesi.

Yukarıda sıralanan sertifikalar her ne kadar kişilerin hizmet göstereceği alana uyumlu olmakla birlikte bir kısmının ilgisi de tartışmaya açıktır. Örneğin;

5 nolu Diyetisyen alımında ek koşul olarak "TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17025:2017 İç Denetçi Eğitimi Belgesi" istenmektedir. Diyetisyenlerin hizmet alanları ile iç denetçi eğitimi belgesinin ilişkisini kurabilmek oldukça zordur.

23 nolu Sağlık Teknikeri alımında ek olarak "TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk Değerlendirmesi Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar Standardı Eğitimi Sertifikası" istenmektedir.

45 nolu Hemşire alımında ise ek olarak "TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17024 Standardı Eğitim Belgesi" istenmektedir.

TÜRKAK (yani T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TÜRK AKREDİTASYON KURUMU) internet adresinden TS EN ISO/IEC 17024 Eğitimi belgesi ile ilgili ayrıntılara baktığımızda Personel Belgelendirme Kuruluşlarının kalite/teknik yöneticileri, Personel Belgelendirme Kuruluşlarının belgelendirme sürecinde yer alan personeli, TÜRKAK Denetçi adayları, ve diğer ilgililer katılabilir diye sıralanmıştır. Şimdi burada şu sorular aklımıza geliyor: Bu kadroya alınacak kişi Elektronörofizyoloji Teknikerliği mezuniyetinin gerektirdiği bir işi yapmak için mi alınıyor? Yoksa sırf birilerini alabilmek için alakasız bir belge isteyelim ne de olsa kimse anlamaz düşüncesi mi hakim?

26 nolu Sağlık Teknikeri alımında ek olarak "TURKAK ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel ve İç denetçi Eğitimi Belgesi" istenmektedir. Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri mezuniyeti istenen bu kişiler işlerini mi yapacak yoksa Kalite süreçlerini mi denetleyecek? Eğer biz Kalite Belgesi aldık, çalışacak kişilerden de bunu istiyoruz diyorsalar neden hepsinde bu belge yok? Kaldı ki kalite belgesi almışlarsa zaten daha sonra başlayan personelinde kalite belgesi almasını istiyorlarsa zaman zaman yapılan bu eğitimlere katılım gösterilerek gerekli belgeler alınabilmektedir.

35 ve 36 nolu Sağlık Teknikeri alımında yazan belgelerle ilgili değerlendirmelerimizde aslında aynı yönde ama yukarıda belirttiğimiz örneklerle konuyu açıklığa kavuşturduğumuzu düşünerek benzer şeyleri tekrarlamak istemedik.

Öte yandan, internet üzerinden kısa bir araştırma yapıldığında ilanda başvuruyu sınırlandıran bu belgelerin çok kısa sürede ücreti mukabilinde temin edilebilecek düzeyde olduğu görülmektedir. Her ne kadar, üniversite ilan metninde başvuru süresi içerisinde alınmış sertifikaları kabul etmeyeceğini belirtse de, bu durum sonucunda elenen adayların itirazlarının başka hukuki sorunları da beraberinde getirebileceği düşünülmelidir.

Yukarıda yaptığımız açıklamalar çerçevesinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından geniş bir kesimin başvurusunu engelleyen ve kadrolarla ilgisi tartışmalı bu sertifikaların ilandan kaldırılması hususunu dikkatlerine sunuyoruz!