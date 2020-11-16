Rusya Teknik Direktör: Kırmızı karta kadar her şey güzel gidiyordu

Rusya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'ye 3-2 mağlup oldukları maçta 10 kişi kalmalarının kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Cherchesov, karşılaşmanın ardından Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, "Oyun üç ana bölümden oluştu. Kırmızı kartan oyuncumuz atılana kadar, kırmızı karttan sonra 3-4 dakika oyuna alışma dönemimiz ve üçüncü bölüm de 10 dakika içerisinde iki gol yediğimiz bölüm. 10 kişi de kalsak Türkiye'ye karşı başabaş mücadelemizi gösterdik. Beşli savunma sistemimize karşı Türkler nasıl oynayacaklarını bilmiyorlardı. Golü de bulduk, kırmızı karta kadar her şey güzel gidiyordu. Kırmızı karttan sonra oyun değişmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, yarın İstanbul'da antrenman yaptıktan sonra son grup maçı için Sırbistan'a gideceklerini hatırlatarak, maçın hakemi ve verdiği kararlarla ilgili yorum yapmak istemediğini söyledi.

Gördükleri kırmızı kartın ardından kısa bir süre oyundan düştüklerinin altını çizen Cherchesov, "Deneyimli oyuncularımız ile durgun oyundan çıkmayı başardık. İkinci devre daha sakin şekilde oynadık. Bir oyuncumuz kırmızı kart gördüğünde ne yapmamız gerektiğini bundan sonra daha iyi bileceğiz." şeklinde konuştu.

Üç oyuncularının cezalı duruma düştüğünü aktaran Rus teknik adam, "Burada baya kayıp verdik. İki sarı kart ve bir kırmızı kart cezalısı oyuncumuz oldu. Pandemi nedeniyle buraya bazı oyuncularımızı da getirememiştik. Sırbistan'a 22 oyuncu ile gideceğiz. Ona göre de tedbirlerimizi alacağız." değerlendirmesinde bulundu.