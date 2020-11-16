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Suriye'ye döneni Esed tutukluyor

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen mültecilerin ve sığınmacıların ülkeye dönüşü konulu bir konferansa Venezuela, İran, Çin ve Lübnan ve Irak gibi ülkelerin temsilcileri katıldı ve Birleşmiş Milletler de "gözlemci" oldu. Türkiye ve AB ülkelerinin katılmadığı; Beşar Esad'ın, Rusya'nın desteğiyle düzenlediği konferans Suriyeli mülteciler tarafından tepkiyle karşılandı.
 16 Kasım 2020 07:20
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Suriye'ye döneni Esed tutukluyor

Yenişafak Gazetesinde yer alan habere göre: Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen mültecilerin ve sığınmacıların ülkeye dönüşü konulu bir konferansa Venezuela, İran, Çin ve Lübnan ve Irak gibi ülkelerin temsilcileri katıldı ve Birleşmiş Milletler de "gözlemci" oldu. Türkiye ve AB ülkelerinin katılmadığı; Beşar Esad'ın, Rusya'nın desteğiyle düzenlediği konferans Suriyeli mülteciler tarafından tepkiyle karşılandı. Aktivistler, Suriye rejiminin mültecilerin dönüş çağrıları üzerine geri dönenlerin tutuklandığı gerçeğini dile getirdiler ve Mazen Al-Hamada'yı örneğini hatırlattılar.

Suriye'nin başkenti Şam'da mültecilerin ve sığınmacıların ülkeye dönüşü konulu bir konferans düzenlendi. Beşar Esad'ın Rusya'nın desteğiyle düzenlediği konferansa Venezuela, İran, Çin ve Lübnan ve Irak gibi ülkelerin temsilcileri katıldı ve Birleşmiş Milletler de "gözlemci" oldu. AB ülkelerinin ve Türkiye'nin katılmadığı konferansa Suriyeli mülteciler de tepki gösterdi.

HAVALİMANINDA GÖZALTI!

Aktivistler, Suriye rejiminin mültecilerin dönüş çağrıları üzerine geri dönenlerin tutuklandığı gerçeğini dile getirdiler ve Mazen Al-Hamada'yı örneğini hatırlattılar. Hollanda'da sığınma hakkına sahip olan eski hükümlü Mazen Al-Hamada, Şam Havaalanı'na gelir gelmez gözaltına almıştı. Üstelik rejim Almanya'nın başkenti Berlin'deki büyükelçiliği ile anlaşmasına ve onu güvenli bir şekilde geri dönmeye ikna etmesine rağmen Hamada'yı tutuklamıştı.

ASKER OL YA DA MİLİSLERE KATIL

Suriye Yurttaş Onuru Derneği üyesi Hattab Al-Awad, rejim medyası tarafından yakın zamanda düzenlenen geri dönüş konferansını gazetemize şöyle değerlendirdi: "Geçim sıkıntısı çektiği için rejim bölgelerine dönenlerin çok büyük bir kesimini tanıyorum. Geri döndükten sonra rejim güçleri onları orduya ya da İran milislerine katılmaya zorladı. Kabul etmeyenler ya tutuklandı ya da kayboldu."

Hamza Hıdır

Yeni Şafak
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