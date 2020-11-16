Baro'da stajyer avukata taciz iddiası
|16 Kasım 2020 07:35
|+Aa- Yazdır
Evli ve 2 çocuk babası olan Şanlıurfa Baro yetkilisi A.Ö., iddialara göre baroya kayıtlı stajyer avukat D.A. ile uzun süreli gönül ilişkisi yaşadı. D.A., Mart 2019'da A.Ö.'ye ayrılmak istediğini söyledi. Ne olduysa bundan sonra başladı. Israrcı olan A.Ö. farklı numaralardan D.A.'ya mesajlar attı. D.A. her seferinde bu numaraları engelledi. Ancak A.Ö., bu süreçte 100'e yakın numara üzerinden tacizini sürdürdü. A.Ö., D.A.'ya gönderdiği bir mesajında, "Benim param çok, 100 kart aldım, engellesen de bunun önüne geçemezsin" dedi.
AÇMAZSAN STAJIN İPTAL
Söz konusu mesajlara göre A.Ö., evine kimlerin gelip gittiğine kadar D.A.'nın
özel hayatını adım adım takip etti. D.A. evini değiştirse de A.Ö.'den tacizinden
kurtulamadı. A.Ö. attığı mesajlarda küfür ve hakaretler savurduğu D.A.'yı stajıyla
da tehdit etti. Bir mesajında "Sizin tüm yaptıklarınıza rağmen staj dosyanızı
iptal etmemiştim. Ama bugün yaptığınız bardağı gerçekten taşırdı" diyen A.Ö.
farklı bir numaradan attığı mesajda ise "D. Hanım telefona cevap verin, ona
göre stajınızı iptal edeceğim. Staj iptal olursa bir daha bir yere başvuramazsın"
ifadelerini kullandı.
Bu olay dünyayı sarstı: İngiliz kadından BAE Hoşgörü Bakanı Nahyan hakkında taciz iddiası
ADI LİSTEDEN ÇIKARILDI
Hakaret ve tehditlerden usanan kadın, A.Ö.'ye "Savcılığa veriyorum telefonumu,
adliyedeyim. Artık seninle devlet uğraşsın, ben tükendim" diye mesaj atmış.
A.Ö. "Ne yaparsan yap" karşılığını verince D.A., "Tarihte ilk defa cezaevine
giren baro yetkilisi olacaksın" mesajını göndermiş. A.Ö. baronun resmi Twitter
hesabından D.A.'yı engelledi.
Staj sürecinde alması gereken zorunlu eğitim D.A.'ya bildirilmedi. Adı stajyer avukat listesinde yer almayan D.A., "Şanlıurfa Barosu Staj Eğitim Kurulu" adıyla oluşturulan WhatsApp grubuna da dahil edilmedi.
A.Ö.'ye suç duyurusu
Şanlıurfa Baro yetkilisi A.Ö.'in tehdit ve hakaretlerinden kurtulamayan D.A., Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na "Kişilerin huzur ve sükununu bozma", "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlarından suç duyurusunda bulundu. A.Ö. hakkında ayrıca uzaklaştırma kararı verilmesini de talep eden D.A., şunları kaydetti: "(..) farklı numaralardan arayıp, huzursuzluk yaratarak ruhsal dinginliğimi bozmaktadır. (..) görevinin verdiği nüfuz sayesinde kendisine makamından dolayı sert müdahalede bulunamadığımı bildiğinden, beni rahatlıkla arayabilmekte, özgürlük alanlarıma, düşünce, kanaat ve davranışlarıma dilediği gibi müdahale etmektedir. (..)"
Osman Özgan
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Elazığ'da sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
16 Kasım 2020 10:25
|Vahşetin nedeni: Roblox oyunu
16 Kasım 2020 09:50
|Yakalanmamak için yuttuğu uyuşturucu endoskopi ile çıkartıldı
16 Kasım 2020 09:18
|Başkentte dolmuş yön levhası direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
16 Kasım 2020 08:51
|Sarıgül yarın ilk adımı atıyor
16 Kasım 2020 08:25
|Aile hekimlerinden esnek çalışma talebi
16 Kasım 2020 08:17
|Eski belediye başkanı, nesli tükenmekte olan kızıl geyiği vurup paylaştı
16 Kasım 2020 08:07
|Jigolo olma vaadiyle dolandırıcılık
16 Kasım 2020 08:03
|'Hızır' ile 7/24 diplomatik hizmet
16 Kasım 2020 07:10
|Özel harekat polisi motosiklet kazasında yaralandı
15 Kasım 2020 22:22