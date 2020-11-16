'Batı Trakya da Karabağ gibi olabilir'

Azerbaycan ordusunun Türkiye'nin de desteğiyle Ermeni birliklere karşı Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer Yunanistan'da büyük endişeye yol açtı. Yunanistan'da yayınlanan Greek City Times gazetesi, Türkiye'nin şimdi gözünü Batı Trakya'ya dikebileceği yorumunda bulundu. Ioannis Fritzalas imzasıyla yayımlanan "Türkiye (Batı) Trakya'yı Karabağ'daki gibi bir mesele haline getirebilir" başlıklı yazıda "Batı Trakya ve Dağlık Karabağ arasında bariz farklılıklara rağmen, Türkiye-Azerbaycan ekseni tarafından kullanılan yöntem, Türkiye'nin milli birliğimizi baltalamak için onlarca yıldır Yunanistan'ın uzak bölgesinde uyguladığı yöntemle benzerlik taşıyor" denildi.

BİZE DE SIRA GELECEK

Türkiye'nin uzun yıllardır Batı Trakya'da "Müslüman azınlığı Türkleştirme" politikası takip ettiği iddia edilen yorumda, "Türk diplomasisi Karabağ ihtilafından güçlenerek çıkıyor. Türkiye'deki yeni Osmanlıcılık Suriye, Libya ve Transkafkasya'da Rusya'nın diplomatik ataklarıyla büyük darbe alsa da er ya da geç Batı Trakya (Yunanistan-Türkiye arasındaki diğer tüm ihtilaflarla birlikte) gündeme gelecektir. Bu, Yunan iktidar gücünü son günlerde Ermenistan Başbakanı'nın maruz kaldığı şekilde ikileme sokacaktır. Ermenistan Başbakanı'nın imzalamak zorunda kaldığı acı veren teslimiyet, şimdi üzücü bir tarihi örnek olarak önümüzdedir" ifadesi kullanıldı.

EBEDİ DÜŞMANIMIZ

"Peki Yunan hükümeti, muhtemelen Yunanistan'ın toprak bütünlüğünü bile tehlikeye sokabilecek sonuçlar doğuracak benzer bir durumda ne yapacaktır?" diye sorulan yazı şu ifadelerle sona erdi: "Ermenistan'ın mağlubiyeti bize, milli menfaatleri ve ülkenin geleceğini tehlikeye sokabilecek yöntemler uygulayan siyasi yönetimlerin, er geç tarihin acımasız yüzüyle karşı karşıya kalacaklarını öğretti. Tarihten ders almazsak ülkemizin uzun süredir Batılı "ortaklara' olan tek taraflı bağımlılığının neticelerine hazır olmalıyız. Onlar tarihte bir kez daha bizim ebedi düşmanımızın öncelikleri (Türk yayılmacılığı) ile tamamen uyumludurlar."

M. Emin Arvas