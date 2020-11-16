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Otomotivde üretim bir milyonu kırdı

OSD verilerine göre ocak-ekim döneminde otomotiv üretimi 1 milyon 4 bin 974 adet olarak gerçekleşti. Bu rakam 2019'un aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 16'lık bir düşüş söz konusu
 16 Kasım 2020 07:25
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Otomotivde üretim bir milyonu kırdı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-ekim dönemine ait pazar verilerini açıkladı. Raporda yer alan bilgilere göre 10 aylık süreçte üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre %16 azalarak 1 milyon 4 bin 974 adet, otomobil üretimi ise %15 azalarak 671 bin 676 adet oldu. Öte yandan ekim ayı toplamına odaklandığımızda üretim, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 14 artışa imza attı. İhracat tarafında, önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 30 düşüş yaşandı. Pandemi nedeniyle Avrupa'da ticaretin durma noktasına geldiği Nisan 2020'de 10 bin 613 adet olan otomotiv ihracatı; mayısta 44 bin 406, haziranda 70 bin 809, temmuzda 78 bin 242, ağustosta 42 bin 865, eylülde 92 bin 832 adet olarak kayıtlara geçmişti. Ekimde ise 104 bin 93 adet olarak gerçekleşen ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 30 azalmış durumda. Bu yavaşlamaya rağmen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TIM) verilerine göre, toplam otomotiv ihracatı ocak-ekim yüzde 14,8 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korumayı sürdürmeye devam ediyor.

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, değerlendirmesinde "Son iki yılda %50 daralan iç pazar sebebiyle ertelenen talep, finansal koşullar nedeniyle araç alımının yatırım aracı haline dönüşmesi ve uygun kredi koşulları gibi etmenler hazirandan itibaren iç pazarın hızlıca toparlanmasını sağladı. Temmuz, eylül ve ekim aylarından tarihsel olarak en yüksek iç pazar rakamlarına ulaştık. İhracat açısından bakacak olursak, pandeminin ikinci dalgasıyla birlikte en önemli pazarımız olan AB pazarlarında bayilerin kapanma oranı yüzde 35 civarında. Bu durumun, kısa vadede binek araç satışlarında bir miktar düşüşe sebep olsa da ticari araç sınıfında normalleşmenin devam etmesini öngörüyoruz. Kısa vadede sanayiimiz açısından olumsuz etkiler söz konusu olsa bile orta ve uzun vadede olumsuz bir etki beklemiyoruz. OSD olarak gelecekten beklentimiz, değişen otomotiv eko-sisteminde ülkemizin mevcut rekabetçiliğinin korunması ve geliştirilmesini hedefleyen uzun vadeli planlar üzerine kurgulu bir yaklaşım ile ihracatımızı artırmak, öngörülebilir ve büyüyen bir iç pazar ile ülkemize daha fazla yatırım gelmesi için gerekli ortamın oluşturulması" dedi.

ALİ ÇELİK
Türkiye
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