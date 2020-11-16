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Paralarımız 'Yastıkbank'ta

Tasarruf yapanların oranı "geleceğe yatırım, çocuklar, pandemi gibi durumlara karşı güvence" sebebiyle yüzde 20'yi aştı. Tasarruf araçlarında ilk sırayı yastıkaltı altın aldı. Altın mevduatı 10 ayda iki kat artarak, 28,5 milyar dolara çıktı
 16 Kasım 2020 07:40
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Paralarımız 'Yastıkbank'ta

Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın "2020 Yılı Üçüncü Çeyrek Sonuçları" açıklandı. ING Türkiye tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre;

¥ Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 14,3 olan tasarruf sahipliği oranı, üçüncü çeyrekte, araştırma tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 20,2'ye ulaştı.

¥ Tasarruf sahibi olanlar içerisinde düzenli tasarruf yapanların oranı da ikinci çeyreğe göre 8 puanlık artışla yüzde 63 oldu.

¥ Yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı yüzde 37,5'e yükseldi. Bu kişilerden yüzde 16'sı tasarruf planını, gelecek 3 ayda hayata geçirmeyi planladığını belirtti.

¥ Yılın üçüncü çeyreğinde tasarrufa en fazla yönelen kesim, bir önceki çeyreğe göre 6 puan artışla yüzde 30 seviyesine ulaşan "25-34 yaş grubu" oldu.

¥ Çocuksuz bireylerde tasarruf etme durumu, ikinci çeyreğe göre 4 puanlık artışla yüzde 24'e, çocuklu bireylerde ise 7 puanlık artışla yüzde 18'e çıktı.

¥ Tasarruf araçlarında ilk sırayı, yüzde 25 ile "yastık altı altın" ve "nakit" aldı. Bunu, yüzde 23 ile bireysel emeklilik fonları, yüzde 18 ile sistem içi altın ve yüzde 12 ile TL vadeli hesap izledi.

¥ Altın mevduatı 10 ayda iki kat artarak, 13,5 milyar dolardan 28,5 milyar dolara çıktı. Yastık altında da 5 bin ton altın olduğu tahmin ediliyor. Enflasyondan korunma eğilimi de vatandaşı altın alımına yönlendiriyor.

¥ Tasarruf yapma gerekçeleri "geleceğe yatırım", "çocuklarım için", "beklenmedik durumlara karşı güvence" olarak sıralandı.

¥ Pandemiye bağlı sağlık riskleri ile ekonomik gelişmelere duyarlılığın neden olduğu ihtiyati yaklaşım da tasarruf eğilimini yükseltti.
Türkiye
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