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1 bardak su bile kombiyi bozabilir

Radyatörlerdeki suyun kirlenmesi, tesisata sık sık su pompalanması ve hatta 1 bardak suyun bile fazla olması kombiyi bozabilir, hatta telafisi zor sonuçlar doğurabilir.
 16 Kasım 2020 07:55
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1 bardak su bile kombiyi bozabilir

Havalar soğudu, birçok evde kaloriferler yakılmaya başlandı. Isıtma tesisatının en önemli ögesi olan kombilerin bakımı, evde olduğumuz şu günlerde her zamankinden de önemli hale geldi. Bir kısmı mekanik olsa da elektrik-elektronik parçalara sahip olan kombilerin kışın meydana gelebilecek arızalara karşı mutlaka kontrol edilmesi öneriliyor. Sistemdeki elektronik parçaların eskimiş olabileceği göz önüne alınmalı, kombiyi yakmadan duramayacağımız günlere gelmeden önce, gerekli olan tamiratının yapılması gerekiyor. Logic kombi ürünlerinin satışıyla birlikte servis desteği de sunan Termo Teknik'in Servis Yöneticisi Ali Bayramoğlu, zamanında bakım yapılmaması halinde bu cihazların daha yüksek maliyete, bazen de telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceği uyarısı yaptı. Dış faktörlerin, zamanında bakım yapılmamasının, kurulum ve kullanıcı hatalarının önemli arızalara sebep olabileceğini söyleyen Bayramoğlu, en sık görülen hataları anlattı. Yetkili servise yaptırılmayan kurulum hataları, tesisat su basıncı hatası, vanaların kapatılması gibi önemli hatalar yapılıyor. İşte Bayramoğlu'nun uyarıları:

AMAN DİKKAT

KURULUM HATASI: Kombileri doğrudan etkiler. Tesisat kaçağı, yanlış plastik boru kaynağı, hatalı uygulama neticesinde boru çapının daralması, kalitesiz radyatör vanası kullanılması gibi nedenlerle ortaya çıkar.

TESİSAT SU BASINCI: Teknik olarak kombiye tesisatınızdan gelen suyun basıncı ortalama 1,5 bar olmalı. 1 su bardağı suyun bile tesisatınızdan dışarıya sızması, kombinizin yetersiz su basıncı arızası vermesine sebep olabilir.

BUNLARI YAPMAYIN

GAZ VANASI KAPALIYSA: Kombiyi çalıştırmadan önce mutlaka gaz vanasını açmalısınız. Aksi halde devreye girmeyen kombi arıza verebilir. Bu durumda kullanım kılavuzunda önerileri takip etmek ya da servis çağrı merkezinden bilgi almak daha doğrusu olacak.

YAZ-KIŞ MODU: Yaz modunda iken ısınma tesisatını ısıtmaz. Mevsim özelliğine dikkat.

ELEKTRİK KESİNTİSİ: Ani kesintiler kombiyi bozabilir. Elektrik kesildiğinde düğmeyi kapalı duruma getirirseniz, elektrik geldiğinde arıza ihtimali azalır. Voltaj düzenleyici kullanmak ise bütün cihazlar için faydalı olacaktır.

DONMA: Balkon gibi açık ortamlardaki kombilerin donma riski yüksektir. Sistem don korumasının aktif olabilmesi için elektrik sigortasının ve gaz vanasının açık olması gerekir.

YOĞUŞMALI: Bu tip kombilerde yoğuşma giderinin ve gider ağzının donmaması için tedbir alınmalı. Yoğuşma gideri uygun çapta ve izolasyonu yapılmış olmalıdır. Yoğuşma suyunun önünde engel varsa, su cihaz içinde birikecek, yanmayı engelleyecek ve don koruması gerçekleşmeyecektir.

TESİSAT SUYU: Bu su kirlenirse radyatör zor ısıtır. Yetkili servise filtre ve tesisat suyu kontrolü yaptırın.

DOĞRU PARÇA: Tamir ve bakımda yetkili servis ile onaylı, orijinal parça kullanmayı tercih edin.

CANAN ERASLAN
Türkiye
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