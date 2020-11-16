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Plazmayı alanlar çabucak iyileşiyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, immün plazma tedavisinin 100 yıllık bir yöntem olduğunu söyleyerek "Kişilerin yüzde 91,8'i bağış yapıyor. Bu, dünyadaki en yüksek oran. Tedaviyi alanın daha hızlı iyileştiğini gördük" dedi
 16 Kasım 2020 08:05
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Plazmayı alanlar çabucak iyileşiyor

Türkiye'de immün plazma bağışlarının alınması ve hastalara ulaştırılması görevini üstlenen Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, tedavinin etkilerine yönelik yaptıkları bilimsel çalışmadan olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi. Gazetemize konuşan Kınık "İmmün plazma tedavisi; Covid-19 hastalığını geçirerek iyileşenlerin kanındaki antikorların, sadece bu kanın sıvı kısmı olan plazmasını alarak, hastaya nakledilmesi metodu. Eskiden de insanların bulaşıcı hastalıklarda kullandığı, 100 yıldır bilinen bir yöntem. Pasif aşılama denilen yöntemle, antikor türü olan immünoglobülinlerin hastalara verilerek, hastalığı yenmesine destek oluyor" dedi.

AĞIR VAKA VE BAŞKA HASTALIK

İmmün plazma naklinin her durumda ve herkese uygulanmadığına dikkat çeken Kınık "Özellikle hastalığın ağır seyredebileceğini tahmin ettiğimiz, Covid-19'a eşlik eden bir başka hastalığı bulunanlara bu nakli yapıyoruz. Hastalığı ağırlaşmadan önce plazma verdiğimizde çok etkili sonuçlar aldık. Dolayısıyla bu tedavinin ağır ve kritik hastalarda olumlu sonuçları olduğu görülüyor. Çok sayıda çalışma var" diye konuştu.

SOLUNUM İHTİYACI AZALIYOR

Dr. Kınık, Türkiye'de tedaviyi uyguladıkları hastalarla ilgili bir bilimsel çalışma yaptıklarını da belirterek "Bu çalışmayı 1.776 ağır ve kritik hastada gerçekleştirdik. Yaş, cinsiyet ve virüse eşlik eden hastalıklar yönünden eş kontrol gruplarıyla kıyaslama yapıldı. Plazma tedavisi alan ve almayan gruplar karşılaştırıldı. Ve görüldü ki tedaviyi alanlar, almayanlara oranla daha hızlı iyileşiyor. Bu tedaviyi alanın yoğun bakımda kalma süresi kısalıyor, solunum desteğine ihtiyacı, vazopressör ihtiyacı azalıyor. Ölüm oranı, düşük oranda azalıyor, diyebiliriz" ifadesini kullandı.

DÜNYANIN EN YÜKSEK ORANI

Plazma bağışına ilişkin güncel verileri de paylaşan Dr. Kerem Kınık şunları söyledi: Şimdiye kadar 27 bin 908 immün plazma bağışçımız oldu. Sağlık Bakanlığı hastanelerine de bağış yapanlar var. Bunlardan yaklaşık 70 bin immün plazma bileşeni alınarak, hastalara takıldı. Şu ana kadar hastalığı geçirerek iyileşen yaklaşık 215 bin kişiye doğrudan Kızılay ulaştı. Plazma bağışçısı olmak için hiç ameliyat geçirmemiş ya da kadınsa hiç gebe kalmamış olmak gibi kriterler olduğu için tamamı bağışa uygun olmuyor. Kriterlere uygun yaklaşık 63 bin insan var, bir kısmı bağış yaptı, bir kısmı da uygunluk onayı bekliyor. Teklif ettiğimiz uygun kişilerin yüzde 91,8'i kabul ediyor. Bu dünyanın en yüksek oranı. Şu an 25 ilimizde 108 cihazla immün plazma bağışı kabul ediyoruz.

Neşra Durmaz

Türkiye
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