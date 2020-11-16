'Cinsiyetsiz Ödül' tartışması iptalle bitti

Sinema organizasyonunda Türkiye'de ilk defa "Cinsiyetsiz Oyuncu Ödülü" verileceğinin açıklanması sosyal medyada büyük reaksiyon aldı. Bazı yazar ve sinemacılar, ilk defa bu sene Berlin Film Festivali'nde verilen "cinsiyetsiz ödül" kararını eleştirdi.

"YANLIŞ ANLAŞILDI"

Bu gelişmenin ardından Malatya Film Festivali'nin sosyal medya hesaplarından "cinsiyetsiz" ifadesinin yanlış anlaşıldığı üzerine bir açıklama paylaşıldı. Ancak Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan son açıklamada festivalin bu sene iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada olumsuz tartışmaların önüne geçmek için bu karara varıldığı ifade edildi.

MURAT ÖZTEKİN