Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'En beğendiğim lider Erdoğan' diyenlerin oranı yüzde 34.5

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar Araştırma tarafından yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. Selvi, "En beğendikleri lider sorulduğunda halkımız yüzde 34.5'le Erdoğan'ı ilk sıraya yerleştiriyor. Halkımızın yüzde 5.3'ü 'Türkiye'nin sorunlarını Meral Akşener çözer' demiş. 'Kılıçdaroğlu çözer' diyenlerin oranı ise 3.5" dedi
 16 Kasım 2020 07:59
+Aa- Yazdır
'En beğendiğim lider Erdoğan' diyenlerin oranı yüzde 34.5

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'Yeni siyaset yeni söylem' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dört günde yaptığı konuşmaları inceledim. Son 1 yılda hukuk devleti ve reformlara yapmadığı vurguyu son dört günde yapmış' diye başladı.

Selvi, Optimar tarafından yapılan anketin sonuçlarına da yer verdiği yazısına şöyle devam etti:

"Yeni dönemin dinamiklerini anlamak için Erdoğan'ın 11 Kasım'da AK Parti grubunda, 13 Kasım'da AK Parti Tekirdağ İl Kongresi'nde ve 14 Kasım'da AK Parti Kars ve Karaman kongrelerinde yaptığı konuşmalara bakmakta yarar var.

'Değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir' gerçeğini siyasete en iyi yansıtan Erdoğan oldu. AK Parti 18 yıllık iktidarını değişime borçlu. Erdoğan, 'süreklilik içinde değişim'i esas aldı.

Bu bir süreç

Bir dönem çare olarak AK Parti'nin reformcu kimliğini esas alacak şekilde fabrika ayarlarına dönmesi gösterildi. Çözüm sürecinin başlangıcında ise 'ikinci yeni' denildi. Yeni döneme nasıl bir ad verileceğini bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa, bunun bir süreç olduğu.

Paradigma değişikliğine ihtiyaç var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz' sözleri, yeni sürecin parolası gibi. Ayrıca değişimin sadece Lütfi Elvan ve Naci Ağbal'ın gelişiyle sınırlı olmadığını gösteriyor. Kadrolar, söylem ve politik öncelikler değişiyor. Yeni siyaset, yeni söylemle geliyor. Ancak değişimin etkili olabilmesi için bir paradigma değişikliğine ihtiyaç var.

Erdoğan, 'Yeni dönem' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'yeni dönem'den ilk olarak AK Parti grubunda söz etmiş ve 'Hukuk sistemimizin tarafları ile ekonominin kamu ve özel sektördeki tüm temsilcilerinin istişareleriyle ortaya çıkacak ihtiyaçları, yasama olarak sizler, yürütme olarak biz süratle hayata geçirerek, ülkemizi yeni döneme hazırlayacağız' demişti.

İş dünyasıyla buluşma

İlk adım bu hafta atılıyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, hafta içinde yatırımcılarla bir araya gelecekler. Mülkiyet hakkı, maddi-manevi hakların korunması ilgili aleyhe olan hükümlerin eskiye götürülmemesi gibi, sermayenin talep ettiği hukuki güvenceler ve yatırım iklimi masaya yatırılacak.

İkinci bir buluşma ise 18 Kasım'da TOBB'un düzenlediği 'Türkiye Ekonomi Şurası'nda gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan şuraya ekonomi yönetimiyle birlikte katılıp yerli ve yabancı yatırımcılara yeni mesajlar verecek.

Liderlere güven

Optimar araştırma şirketinin kasım ayı anketinde 'Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer' diye bir bölüm var. 18 yıllık iktidara rağmen halkın yüzde 33.3'ü 'AK Parti çözer' diyor. CHP, İYİ Parti, HDP, DEVA, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'ni topladığınızda ise yüzde 32.1 ediyor. Yani muhalefetin tamamı bir AK Parti etmiyor.

Yine 'En beğendiğiniz lider' diye sorulduğunda da halkımız yüzde 34.5'le Erdoğan'ı ilk sıraya yerleştiriyor. Muhalefet liderleriyle Erdoğan arasındaki fark ne kadar? Halkımızın yüzde 5.3'ü 'Türkiye'nin sorunlarını Meral Akşener çözer' demiş. 'Kılıçdaroğlu çözer' diyenlerin oranı ise 3.5. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 10 katı, Akşener'in 7 katı bir güvene sahip.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Akşener'den Özdağ'a 'anayasa' tepkisi: Bir deli kuyuya taş attı nasıl çıkaracağımızı bilmiyoruz
16 Kasım 2020 10:42		 İYİ Parti eski medya sorumlusu: Ses kayıtları elimde savcılığa vereceğim
16 Kasım 2020 09:15
Suriye'ye döneni Esed tutukluyor
16 Kasım 2020 07:20		 Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'den ayrıldı
16 Kasım 2020 00:01
16 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
16 Kasım 2020 00:01		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanan tarihi Vaniköy Camii paylaşımı
15 Kasım 2020 23:44
Sağlık Müdürü: Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun
15 Kasım 2020 22:27		 Erdoğan'dan Maraş'a tarihi ziyaret: Piknik menüsü belli oldu
15 Kasım 2020 20:59
Erdoğan: Dayanışmanın en önemli nişanesi bu hastanedir
15 Kasım 2020 20:58		 Bakan Koca: Kayıplarımız günlük 100'e yakın
15 Kasım 2020 19:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:42 - Akşener'den Özdağ'a 'anayasa' tepkisi: Bir deli kuyuya taş attı nasıl çıkaracağımızı bilmiyoruz10:32 - Kırklareli'nde bir köy ve iki apartman karantinaya alındı10:31 - Konut satış Ekim'de düşüşe geçti10:31 - Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul soruşturması10:30 - Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı10:27 - Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmasında 4 kişiye ididdianame
10:25 - Elazığ'da sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı10:21 - Dolar düşmeye devam ediyor10:12 - Aşçılık programına, işin mutfağını öğretecek adaylar başvuramıyor10:12 - Yargıtay'dan emsal olacak 'mesai' kararı10:06 - Üsküdar'da yanan Vaniköy Camii'nin son hali havadan görüntülendi10:04 - ABD, TikTok'un satılması için verilen süreyi uzattı
10:04 - Ucuza satılan zeytinyağına dikkat10:03 - Borsa haftaya rekorla başladı09:59 - NASA, 4 astronotu taşıyan SpaceX'e ait uzay aracını fırlattı09:55 - MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi09:53 - İzmir'de çevreye yayılan asbest, kanser riskini artırabilir
09:50 - Vahşetin nedeni: Roblox oyunu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Benzine büyük indirim geliyor
'Otomotivde vergiler düşerse 2 milyonu görürüz'
1 bardak su bile kombiyi bozabilir
Devlet memurlarının kafalarını karıştırmak zorunda mıyız?
Babasının 'Las Vegas' paylaşımını görünce nafaka davası açtı
Özel hastaneler Sağlık Bakanlığı'nı takmıyor, fazla para alıyor!
Üniversite, ilanda 'kısmen' düzeltme yaptı!
Eski belediye başkanı, nesli tükenmekte olan kızıl geyiği vurup paylaştı
Yurt içi piyasalarda bu hafta gözler Merkez Bankası'nda olacak
Murat Karayılan'ı telsizden dinledi ve olanlar oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
orbuculum 1
Sıraya dizdin bizi zaman 1
En karanlık Bakışlı Hollywood karakterleri 3
Salopet 1
şükretmek 5
shrek 1
Dingo 1
Memurların Unutmaması Gerekenler 6
Braca pala 1
ikinci el otonun artık lüks bir oto haline dönüşmesi 2
SON İLANLAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 250 İtfaiye Eri alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 1 personel alacak
Darphane ve Damga Matbaası 13 İşçi Alacak
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli 1 bilişim personeli alacak
ÖSYM, 12 alanda 15 sözleşmeli personel alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam