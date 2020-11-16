'En beğendiğim lider Erdoğan' diyenlerin oranı yüzde 34.5

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'Yeni siyaset yeni söylem' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dört günde yaptığı konuşmaları inceledim. Son 1 yılda hukuk devleti ve reformlara yapmadığı vurguyu son dört günde yapmış' diye başladı.

Selvi, Optimar tarafından yapılan anketin sonuçlarına da yer verdiği yazısına şöyle devam etti:

"Yeni dönemin dinamiklerini anlamak için Erdoğan'ın 11 Kasım'da AK Parti grubunda, 13 Kasım'da AK Parti Tekirdağ İl Kongresi'nde ve 14 Kasım'da AK Parti Kars ve Karaman kongrelerinde yaptığı konuşmalara bakmakta yarar var.

'Değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir' gerçeğini siyasete en iyi yansıtan Erdoğan oldu. AK Parti 18 yıllık iktidarını değişime borçlu. Erdoğan, 'süreklilik içinde değişim'i esas aldı.

Bu bir süreç

Bir dönem çare olarak AK Parti'nin reformcu kimliğini esas alacak şekilde fabrika ayarlarına dönmesi gösterildi. Çözüm sürecinin başlangıcında ise 'ikinci yeni' denildi. Yeni döneme nasıl bir ad verileceğini bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa, bunun bir süreç olduğu.

Paradigma değişikliğine ihtiyaç var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz' sözleri, yeni sürecin parolası gibi. Ayrıca değişimin sadece Lütfi Elvan ve Naci Ağbal'ın gelişiyle sınırlı olmadığını gösteriyor. Kadrolar, söylem ve politik öncelikler değişiyor. Yeni siyaset, yeni söylemle geliyor. Ancak değişimin etkili olabilmesi için bir paradigma değişikliğine ihtiyaç var.

Erdoğan, 'Yeni dönem' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'yeni dönem'den ilk olarak AK Parti grubunda söz etmiş ve 'Hukuk sistemimizin tarafları ile ekonominin kamu ve özel sektördeki tüm temsilcilerinin istişareleriyle ortaya çıkacak ihtiyaçları, yasama olarak sizler, yürütme olarak biz süratle hayata geçirerek, ülkemizi yeni döneme hazırlayacağız' demişti.

İş dünyasıyla buluşma

İlk adım bu hafta atılıyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, hafta içinde yatırımcılarla bir araya gelecekler. Mülkiyet hakkı, maddi-manevi hakların korunması ilgili aleyhe olan hükümlerin eskiye götürülmemesi gibi, sermayenin talep ettiği hukuki güvenceler ve yatırım iklimi masaya yatırılacak.

İkinci bir buluşma ise 18 Kasım'da TOBB'un düzenlediği 'Türkiye Ekonomi Şurası'nda gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan şuraya ekonomi yönetimiyle birlikte katılıp yerli ve yabancı yatırımcılara yeni mesajlar verecek.

Liderlere güven

Optimar araştırma şirketinin kasım ayı anketinde 'Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer' diye bir bölüm var. 18 yıllık iktidara rağmen halkın yüzde 33.3'ü 'AK Parti çözer' diyor. CHP, İYİ Parti, HDP, DEVA, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'ni topladığınızda ise yüzde 32.1 ediyor. Yani muhalefetin tamamı bir AK Parti etmiyor.

Yine 'En beğendiğiniz lider' diye sorulduğunda da halkımız yüzde 34.5'le Erdoğan'ı ilk sıraya yerleştiriyor. Muhalefet liderleriyle Erdoğan arasındaki fark ne kadar? Halkımızın yüzde 5.3'ü 'Türkiye'nin sorunlarını Meral Akşener çözer' demiş. 'Kılıçdaroğlu çözer' diyenlerin oranı ise 3.5. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 10 katı, Akşener'in 7 katı bir güvene sahip.