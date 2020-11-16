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Jigolo olma vaadiyle dolandırıcılık

Kurdukları jigolo siteleri üzerinden çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke, Bursa'da yakayı ele verdi. Üyelik parası, sigorta bedeli, komisyon ve vergi adı altında iki kişiden 40 bin liraya yakın para alan şebekenin 6'sı tutuklu 8 üyesi hakkında dava açıldı.
 16 Kasım 2020 08:03
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Jigolo olma vaadiyle dolandırıcılık

Hürriyet'in haberine göre, internet arama motoru Google'a verdikleri ilanlar dolandırıcıların işlerini kolaylaştırıyor. Bursa'da açılan iki ayrı dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler jigolo şebekesinin kurduğu tezgahı gözler önüne seriyor.

İki ayrı ağır ceza mahkemesinde açılan davalardan birinin şikayetçisi Hatay'da yaşayan 34 yaşındaki Z.B. İfadesinde işçi ve evli olduğunu belirten Z.B., internette gezindiği sırada dikkatini çeken bir jigolo sitesine giriş yaptı. Site içinde gezinen Z.B., kısa sürede iyi para kazanacağı yönündeki vaatlere aldandı.

Jigolo adayı olmak üzere siteye üye olan Z.B., kısa süre sonra kendisini 'Özge' olarak tanıtan bir kişi tarafından arandı. Bursa'da yaşayan Suriyeli bir kadın adına çıkarılan telefon hattı üzerinden konuşan Özge, Z.B.'ye kurumsal bir şirket olduklarını belirterek, "Size kısa süre içinde bir bayan yönlendireceğim" dedi.

Bekleyişe geçen Z.B.'yi bu kez, kendisini "İnci" olarak tanıtan başka bir kişi aradı. Ajansın kendisini yönlendirdiğini söyleyen İnci, Z.B.'ye "Senin adına ajansa 4 bin 500 lira yatırdım; bilgin olsun. 2 saat daha kalırsan 10 bin TL daha öderim" dedi. Şebekenin eline düştüğünden habersiz Z.B., İnci'nin teklifine "Tamam" diye yanıt verdi.

Bu görüşmeden dakikalar sonra Özge bir kez daha Z.B.'yi aradı. "Müşteri ile pazarlık yapmaman gerekir. Bu ajansın görevi" diyerek kendisine verilecek hesap numarasına para yatırması gerektiğini belirtti. Devreye bu kez, kendilerini 'Burak' ve 'Demir' olarak tanıtan iki kişi girdi. Bu kişiler, Z.B.'nin, üyelik parası, komisyon, vergi adı altında 6 ayrı havale ile 12 bin 200 lira yatırmasını sağladı.

Z.B. yatırdığı paraya ek olarak bir de 4 bin 100 lira yatırdı. Bu parayı yatırmasının gerekçesi ise, hesabına, ajansın yatıracağı yüklü miktardaki paranın sigortalanması olarak açıklandı. Z.B. kendisinden 2 bin 200 lira daha istenince dolandırıldığını anladı ve soluğu karakolda aldı.

29 yaşındaki Vanlı B.Ö. de Z.B.'nin yaşadıklarına benzer bir süreç yaşadı. Ancak B.Ö.'yü arayan kişilerin kullandığı isimler farklıydı. Kendilerini 'Tinder Ajans' çalışanları olarak tanıtan kişiler B.A.'nın da toplamda 22 bin 470 lira yatırmasını sağladı. Z.B. ve B.Ö. ile gerçekte farklı kişiler temasa geçmiş gibi görünse de, paraların yatırıldığı hesaplar ve şüpheliler aynı kişilerdi.

Hatay ve Van'da hazırlanan dosyalar Bursa'ya gönderildi. Bursa Cumhuriyet Savcısı Ali Çoban, 8 kişi hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlaması ile dava açtı. Şüphelilerden Canberk Torlak, Muratcan Öner, Alperen Bilaç ile Murat Bilgin tutuklandı. Diğer 4 şüpheliden 2'sinin ise başka suçlardan tutuklu oldukları anlaşıldı.

Midyeci itiraf etti

Tutuksuz sanıklardan Orhan Y. (27) ise Emniyet ifadesinde yaşananları tüm detayları ile anlattı. Bursa'da seyyar midyecilik yaptığını söyleyen Yalçın, kendisini şebeke ile tanıştıran kişinin Ali Ş. olduğunu belirtti. Ali Ş.'nin, kendisine uluslararası gizli serviste çalıştığını, takibe aldıkları bir şebekenin çökertilmesi için hesaplarını kullanmaları gerektiğini söylediğini belirterek "Bana 5 ayrı bankadan hesap açmamı söylediler. Açtığım hesaplara ilişkin tüm şifre ve kartları Canbert Torlak'a verdim. Torlak da bana 250 TL verdi. Ve bana, her ay düzenli 800 ila 1000 lira vereceklerini söyledi. Hesabıma gelen 46 bin 400 lirayı, blokeli olduğu için, ben çekip Muratcan Öner'e verdim. Öner de bu paradan 2-3 bin lira verdi. Aradan iki hafta geçti, bu kişilerin yasa dışı bir iş yaptıklarından şüphelendiğim için karakola gittim ancak bana inanmayarak müracaatımı almadılar. Sonra savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum" dedi.
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