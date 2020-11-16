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Eski belediye başkanı, nesli tükenmekte olan kızıl geyiği vurup paylaştı

Eski Güzelbağ Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Kula, Kütahya Türkmenbaba Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda nesli tükenmekte olan bir kızıl geyiği avlayıp fotoğraf paylaşması tepki çekti.
 16 Kasım 2020 08:07
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Eski belediye başkanı, nesli tükenmekte olan kızıl geyiği vurup paylaştı

Mehmet Kula, Facebook hesabı üzerinden av fotoğraflarını

"2020-2021 av turizmi kapsamında adıma verilen kızıl geyik kotasını Kütahya Türkmenbaba Yaban Hayatı geliştirme sahasında icra ettik. Avlanma süresi içerisinde yanımda olan milli parklar görevlisi Kamil Bayır beye teşekkür ediyorum. Devlete bir kuruş borcu olmayan bütün avcı dostlarıma rastgele diyorum"

mesajıyla paylaştı.

Fotoğraflar sosyal medyada büyük tepki çekti. Hürriyet'te yer alan habere göre, nesli tükenmekte olan hayvanların da avlanma kotası adı altında avlandıklarına dikkat çeken hayvanseverler,

"Bu vahşet durdurulsun"

çağrısı yaptı.
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