Sarıgül yarın ilk adımı atıyor
|16 Kasım 2020 08:25
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Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre: Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi Partisi kurucularıyla Ankara'da Marriott Otel'de bir araya gelecek. Bir gün sürmesi planlanan toplantıya yaklaşık 40 kişinin katılacağı ifade ediliyor. Sarıgül'ün A Takımı'yla yapacağı toplantıda, TDH'nin yol haritası çizilecek. Sarıgül'e yakın bir kaynak toplantı konusunda "Partiyi kuruyoruz kararı çıkacak. Partinin kuruluşu ilan edilecek" ifadesini kullandı. Türkiye Değişim Hareketi Partisi TDH kısaltmasını kullanacak. Partinin 20 Aralık İnsani Dayanışma Günü'nde resmen kurması bekleniyor.
Sarıgül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemize umut, dertlere derman olmaya geliyoruz. Aynı heyecanla yola çıktık. Yarınlar, dünden daha güzel olacak... Türkiye Değişim Hareketi yüreklere umut, memlekete ışık olmak için geliyor..." ifadelerini kullandı.
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