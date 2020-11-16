Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Korona aşısına -86 derecelik yerli dolap atağı

Kovid - 19'a karşı etkili olduğu belirtilen aşı için geri sayım sürerken, bu aşının eksi 70 derecede saklanması zorunluluğu lojistik ve depolamayı gündeme taşıdı. Manisalı Öztaş firması eksi 86 derecede saklama yapabilen yerli ve milli derin dondurucu ürettiklerini, 1 Ocak'ta seri üretime başlayacaklarını duyurdu
 16 Kasım 2020 08:27
+Aa- Yazdır
Korona aşısına -86 derecelik yerli dolap atağı

Milliyet'ten Aylin Rana Aydın'ın haberine göre: Dünyayı pençesine alan koronavirüs salgınına karşı etkili bir aşı bulmak için tıbbi araştırmalar hummalı biçimde devam ediyor.

Geçen hafta ABD'li ilaç devi Pfizer ile Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin kurduğu Almanya merkezli BioNTech, Kovid - 19'a karşı yüzde 90 etkili olduğu iddia edilen bir aşı duyurdular. Aşı haberi tüm dünyada yankı uyandırırken piyasalarda iyimser rüzgarlar esti. Ancak duyurulan aşının eksi 70 ila eksi 80 derece ısıda saklanması gerekliliği depolama konusunu gündeme taşıdı.

Önceki gün Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Mehmet Ceyhan, DHA'ya yaptığı açıklamada, bu konuya dikkat çekerek şunları söyledi:

"Milyonlarca kutu aşıyı depolayacağınız eksi 70 derece depolar yok ülkelerde. Önce bu altyapının hazırlanması lazım, oldukça pahalı bir iş. Uç noktalara eksi 70 derecede göndermek daha zor, onların sağlanması lazım, gidilecek yerlerdeki depolarda bu ortamın sağlanması lazım."

Korona aşısına -86 derecelik yerli dolap atağı
1 Ocak'ta çıkaracak

Bir Türk şirketi ise bu sorunun aşılması için devreye girmeye çalışıyor. Manisa'da faaliyet gösteren Öztaş Demir Çelik, sağlık sektörüne yönelik soğutucular üretiyor.

Milliyet'e konuşan Öztaş Genel Müdürü Ersin Öztaş, 2016 yılında kurdukları Coolermed markalarıyla aşı, kan, plazma saklanabilen dolaplar ürettiklerini söyledi. 2019 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknokent Ar-Ge Laboratuvarı'nda 14 kişilik inovasyon ekibi ile yerli ve milli ultra derin dondurucu için çalışmalara başladıklarını belirten Öztaş, "Yerli ve milli eksi 86 derin dondurucu üretmeye başladık. Ürün numunelerimizi tamamladık, saha testlerimizi bitirdik. Şu anda CE, tıbbi sertifikasyonların son noktasına gelindi. 1 Ocak itibarıyla seri imalata başlayacak konuma geldik" diye konuştu.

Bakanlığa sunum var

Söz konusu aşının soğuk zincir içinde üretilmesi ve canlı aşı olması nedeniyle böyle bir ihtiyaç ortaya çıktığını belirten Öztaş, "Biz yerli ve milli firmalar bu konuya hazırız. Yaptığımız yatırımlarla bu tarz saklama istasyonlarını kurabilecek kapasitedeyiz. Yılda 15 bin dolap üretebilecek kapasiteye sahibiz. Hem Türkiye'nin hem de komşu coğrafyaların ihtiyaçlarını karşılayabiliriz" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yurt içi piyasalarda bu hafta gözler Merkez Bankası'nda olacak
16 Kasım 2020 09:17		 Yatırımcıya Cumhurbaşkanı güvencesi
16 Kasım 2020 09:05
Paralarımız 'Yastıkbank'ta
16 Kasım 2020 07:40		 'Otomotivde vergiler düşerse 2 milyonu görürüz'
16 Kasım 2020 07:05
Uydulara milli sigorta
16 Kasım 2020 06:15		 TESK'den 'indirim kampanyası' uyarısı
15 Kasım 2020 20:10
Türk Silahlı Kuvvetlerine sınırsız teknoloji desteği
15 Kasım 2020 17:26		 Drone pazarının 92 milyar dolara erişmesi bekleniyor
15 Kasım 2020 17:02
Kamu-özel iş birliği projelerinin geleceği Kovid-19 sonrası parlak
15 Kasım 2020 17:00		 Düğün ve kongre turizminde 2021 rezervasyonları başladı
15 Kasım 2020 16:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:42 - Akşener'den Özdağ'a 'anayasa' tepkisi: Bir deli kuyuya taş attı nasıl çıkaracağımızı bilmiyoruz10:32 - Kırklareli'nde bir köy ve iki apartman karantinaya alındı10:31 - Konut satış Ekim'de düşüşe geçti10:31 - Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul soruşturması10:30 - Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı10:27 - Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmasında 4 kişiye ididdianame
10:25 - Elazığ'da sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı10:21 - Dolar düşmeye devam ediyor10:12 - Aşçılık programına, işin mutfağını öğretecek adaylar başvuramıyor10:12 - Yargıtay'dan emsal olacak 'mesai' kararı10:06 - Üsküdar'da yanan Vaniköy Camii'nin son hali havadan görüntülendi10:04 - ABD, TikTok'un satılması için verilen süreyi uzattı
10:04 - Ucuza satılan zeytinyağına dikkat10:03 - Borsa haftaya rekorla başladı09:59 - NASA, 4 astronotu taşıyan SpaceX'e ait uzay aracını fırlattı09:55 - MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi09:53 - İzmir'de çevreye yayılan asbest, kanser riskini artırabilir
09:50 - Vahşetin nedeni: Roblox oyunu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Benzine büyük indirim geliyor
'Otomotivde vergiler düşerse 2 milyonu görürüz'
1 bardak su bile kombiyi bozabilir
Devlet memurlarının kafalarını karıştırmak zorunda mıyız?
Babasının 'Las Vegas' paylaşımını görünce nafaka davası açtı
Özel hastaneler Sağlık Bakanlığı'nı takmıyor, fazla para alıyor!
Üniversite, ilanda 'kısmen' düzeltme yaptı!
Eski belediye başkanı, nesli tükenmekte olan kızıl geyiği vurup paylaştı
Yurt içi piyasalarda bu hafta gözler Merkez Bankası'nda olacak
Murat Karayılan'ı telsizden dinledi ve olanlar oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sigortasız işçi çalıştıran işverene af 1
harç 2
Braca pala 1
Telefon zili 3
tüm kademedeki okulların açılması 1
Laika'ya ne oldu 1
divan edebiyatından bir beyit bırak 1
orbuculum 1
Sıraya dizdin bizi zaman 1
Tişört yazıları 4
SON İLANLAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 250 İtfaiye Eri alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 1 personel alacak
Darphane ve Damga Matbaası 13 İşçi Alacak
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli 1 bilişim personeli alacak
ÖSYM, 12 alanda 15 sözleşmeli personel alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam