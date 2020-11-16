Özel hastaneler Sağlık Bakanlığı'nı takmıyor, fazla para alıyor!

Uygulamanın Sağlık Bakanlığı'nın genelgesine aykırı olduğunu belirten Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Aziz Koçal SÖZCÜ'ye konuştu: Özel hastaneler ettikleri tedavinin ücretini zaten devletten alıyor. Faturanızı alın, SGK'ya şikayet edin.

Covid-19 vakalarındaki artış özellikle büyükşehirlerdeki hastanelerde yoğunluk oluşturuyor. Devlet hastanelerinde oluşan yoğunluk nedeniyle özel hastanelere de talep bir hayli fazla.

Sözcü'den Zeynep Kaplan'ın haberine göre;Covid-19 şüphesi olan vatandaşların özel hastanelerde test yaptırmak istediklerinde Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği fiyatın üzerinde ücret ödediğine dair şikayet aldıklarını, hastadan ek ücretler talep edildiğini ifade eden Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Aziz Koçal, coronayla mücadelede özel/devlet hastanesi ayrımı kaldırılması gerektiğini vurguladı. SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan Koçal, şunları söyledi:

Eylül ayında özel hastaneler, corona virüsüyle mücadelede yeniden devreye alındı. Sosyal Güvenlik Kurumu, özel hastanelerin PCR testi pozitif çıkan hastalara ilişkin tedavi hizmetlerini yeniden ödemeye başladı. Özel hastanelerde virüs şüphesi ile PCR testi yaptıran vatandaşların test sonucu pozitif çıkması durumunda corona virüs tedavisine başlanılması halinde muayene katılım payı ve ilave ücret ödenmemesi Sağlık Bakanlığı genelgelerinde yer alıyor.

YOĞUN BAKIM YERİNE SERVİS GÖSTERİLİYOR

Özel hastaneler yaptıkları tedavilerin ücretini belirlenen ücretler dahilinde devletten almaktadır. Ancak uygulamanın hiç de bu yönde olmadığı bizlere yansıyan şikayetlerden öğreniyoruz. PCR testi pozitif çıksa dahi hastadan muayene katkı payı ve test ücreti talep edilmekte, hastanın tedavisinin hastanede yürütülmesi halinde yoğun bakıma yatırılmadan servislerde yürütülerek veri girişleri farklı girilerek hastadan yine ücret talep edilmektedir.

VATANDAŞ FATURAYI ALIP, SGK'YA ŞİKAYET ETMELİ

PCR testi pozitif çıkan hastaların tedavisi hastanede devam ediyor ise tedavi bitiminde ücret ödemek zorunda kalan vatandaşlarımızın hastaneden mutlaka ayrıntılı fatura talep etmeleri gerekir. Alınan faturalar ile İstanbul için Sosyal Güvenlik Kurumu Topkapı Merkez Müdürlüğüne şikayette bulunabilirler. Diğer illerde Sosyal Güvenlik kurumu il müdürlüklerine şikayetler yapılmalıdır.

Birçok vatandaşımız il sağlık müdürlüklerine şikayet ediyorlar ama yetkili mercii Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlükleridir. Testleri pozitif çıkan hastalarımız evde tedavileri devam ederken, ağırlaşmaları durumunda özel hastanelere gidebilirler girişlerini acil servisten kırmızı alandan yaptırmaları gerekmektedir. Hiçbir özel hastane yoğun bakım hastalarından fark alamaz, fark ödemek zorunda kalan vatandaşlarımız, ayrıntılı fatura alarak yine SGK'ya şikayette bulunabilirler.