Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Özel hastaneler Sağlık Bakanlığı'nı takmıyor, fazla para alıyor!

Özel hastanelerde corona virüsü testi için Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği limitin üzerinde ücret alınıyor. Testi pozitif çıkan hastadan 'muayene katkı payı' talep ediliyor, yoğun bakım hastalarından ise veri girişleri farklı girilerek para talep ediliyor.
 16 Kasım 2020 08:30
+Aa- Yazdır
Özel hastaneler Sağlık Bakanlığı'nı takmıyor, fazla para alıyor!

Uygulamanın Sağlık Bakanlığı'nın genelgesine aykırı olduğunu belirten Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Aziz Koçal SÖZCÜ'ye konuştu: Özel hastaneler ettikleri tedavinin ücretini zaten devletten alıyor. Faturanızı alın, SGK'ya şikayet edin.

Covid-19 vakalarındaki artış özellikle büyükşehirlerdeki hastanelerde yoğunluk oluşturuyor. Devlet hastanelerinde oluşan yoğunluk nedeniyle özel hastanelere de talep bir hayli fazla.

Sözcü'den Zeynep Kaplan'ın haberine göre;Covid-19 şüphesi olan vatandaşların özel hastanelerde test yaptırmak istediklerinde Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği fiyatın üzerinde ücret ödediğine dair şikayet aldıklarını, hastadan ek ücretler talep edildiğini ifade eden Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Aziz Koçal, coronayla mücadelede özel/devlet hastanesi ayrımı kaldırılması gerektiğini vurguladı. SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan Koçal, şunları söyledi:

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKAN VATANDAŞ ÖDEME YAPMAMALI

Eylül ayında özel hastaneler, corona virüsüyle mücadelede yeniden devreye alındı. Sosyal Güvenlik Kurumu, özel hastanelerin PCR testi pozitif çıkan hastalara ilişkin tedavi hizmetlerini yeniden ödemeye başladı. Özel hastanelerde virüs şüphesi ile PCR testi yaptıran vatandaşların test sonucu pozitif çıkması durumunda corona virüs tedavisine başlanılması halinde muayene katılım payı ve ilave ücret ödenmemesi Sağlık Bakanlığı genelgelerinde yer alıyor.

YOĞUN BAKIM YERİNE SERVİS GÖSTERİLİYOR

Özel hastaneler yaptıkları tedavilerin ücretini belirlenen ücretler dahilinde devletten almaktadır. Ancak uygulamanın hiç de bu yönde olmadığı bizlere yansıyan şikayetlerden öğreniyoruz. PCR testi pozitif çıksa dahi hastadan muayene katkı payı ve test ücreti talep edilmekte, hastanın tedavisinin hastanede yürütülmesi halinde yoğun bakıma yatırılmadan servislerde yürütülerek veri girişleri farklı girilerek hastadan yine ücret talep edilmektedir.

VATANDAŞ FATURAYI ALIP, SGK'YA ŞİKAYET ETMELİ

PCR testi pozitif çıkan hastaların tedavisi hastanede devam ediyor ise tedavi bitiminde ücret ödemek zorunda kalan vatandaşlarımızın hastaneden mutlaka ayrıntılı fatura talep etmeleri gerekir. Alınan faturalar ile İstanbul için Sosyal Güvenlik Kurumu Topkapı Merkez Müdürlüğüne şikayette bulunabilirler. Diğer illerde Sosyal Güvenlik kurumu il müdürlüklerine şikayetler yapılmalıdır.

Birçok vatandaşımız il sağlık müdürlüklerine şikayet ediyorlar ama yetkili mercii Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlükleridir. Testleri pozitif çıkan hastalarımız evde tedavileri devam ederken, ağırlaşmaları durumunda özel hastanelere gidebilirler girişlerini acil servisten kırmızı alandan yaptırmaları gerekmektedir. Hiçbir özel hastane yoğun bakım hastalarından fark alamaz, fark ödemek zorunda kalan vatandaşlarımız, ayrıntılı fatura alarak yine SGK'ya şikayette bulunabilirler.
Sözcü
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Milli Teknoloji Burs Programı'na başvurular başladı
14 Kasım 2020 20:06		 Türk Eğitim-Sen'den Uzaktan Eğitim Raporu
13 Kasım 2020 14:05
Orman Mühendisleri Odası'ndan ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin açıklama
13 Kasım 2020 11:19		 'Kombi bakımı yaptırırken dolandırılmayın' uyarısı
12 Kasım 2020 20:03
Yargıtay Başkanı'ndan TBB Başkanı Feyzioğlu'na ziyaret
12 Kasım 2020 19:15		 Korona nedeniyle 144 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
12 Kasım 2020 17:25
Talip Geylan: Memur maaş zamlarında güncellemeye gidilmeli
11 Kasım 2020 23:08		 4 yılda 7,5 milyona yakın korsan yayın ele geçirildi
11 Kasım 2020 20:40
Tüketici şimdi de 'gramaj oyunu' ile karşı karşıya
11 Kasım 2020 09:49		 Türk-İş Başkanı Atalay'dan 'esnek çalışma' açıklaması
10 Kasım 2020 15:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:42 - Akşener'den Özdağ'a 'anayasa' tepkisi: Bir deli kuyuya taş attı nasıl çıkaracağımızı bilmiyoruz10:32 - Kırklareli'nde bir köy ve iki apartman karantinaya alındı10:31 - Konut satış Ekim'de düşüşe geçti10:31 - Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul soruşturması10:30 - Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı10:27 - Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmasında 4 kişiye ididdianame
10:25 - Elazığ'da sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı10:21 - Dolar düşmeye devam ediyor10:12 - Aşçılık programına, işin mutfağını öğretecek adaylar başvuramıyor10:12 - Yargıtay'dan emsal olacak 'mesai' kararı10:06 - Üsküdar'da yanan Vaniköy Camii'nin son hali havadan görüntülendi10:04 - ABD, TikTok'un satılması için verilen süreyi uzattı
10:04 - Ucuza satılan zeytinyağına dikkat10:03 - Borsa haftaya rekorla başladı09:59 - NASA, 4 astronotu taşıyan SpaceX'e ait uzay aracını fırlattı09:55 - MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi09:53 - İzmir'de çevreye yayılan asbest, kanser riskini artırabilir
09:50 - Vahşetin nedeni: Roblox oyunu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Benzine büyük indirim geliyor
'Otomotivde vergiler düşerse 2 milyonu görürüz'
1 bardak su bile kombiyi bozabilir
Devlet memurlarının kafalarını karıştırmak zorunda mıyız?
Babasının 'Las Vegas' paylaşımını görünce nafaka davası açtı
Özel hastaneler Sağlık Bakanlığı'nı takmıyor, fazla para alıyor!
Üniversite, ilanda 'kısmen' düzeltme yaptı!
Eski belediye başkanı, nesli tükenmekte olan kızıl geyiği vurup paylaştı
Yurt içi piyasalarda bu hafta gözler Merkez Bankası'nda olacak
Murat Karayılan'ı telsizden dinledi ve olanlar oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ikinci el otonun artık lüks bir oto haline dönüşmesi 2
orbuculum 1
harç 2
Felix Baumgartner 1
Saklı Cennet 1
Ahmet Kekeç 1
melanie trump 1
atmosferin kalınlığı 1
ramazan ayında formula 1 yapmayız 3
Mutfak masası 3
SON İLANLAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 250 İtfaiye Eri alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 1 personel alacak
Darphane ve Damga Matbaası 13 İşçi Alacak
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli 1 bilişim personeli alacak
ÖSYM, 12 alanda 15 sözleşmeli personel alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam