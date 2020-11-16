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Babasının 'Las Vegas' paylaşımını görünce nafaka davası açtı

Öğrenci, annesinden ayrılan babası masrafını karşılamadığı gerekçesiyle davacı oldu. Baba ise parasızlıktan diğer iki çocuğunu devlet okuluna gönderdiğini öne sürdü. Öğrenci bunun üzerine babasının Las Vegas fotoğrafını mahkemeye delil olarak sundu.
 16 Kasım 2020 08:45
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Babasının 'Las Vegas' paylaşımını görünce nafaka davası açtı

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre: İstanbul'da özel bir üniversitede yüzde 50 burslu eğitim gören D.Y.'nin (21) annesiyle babası Faysal Y. 2001'de boşandı. Daha sonra başka bir evlilik yapan ve 2 çocuğu daha olan baba, iddiaya göre kızı D.Y. 18 yaşına basar basmaz ödediği nafakayı kesti. Annesi sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan, anneannesinin verdiği harçlıklarla geçinmeye çalışan ve üvey babasının desteğiyle okuyan D.Y. maddi durumunun çok iyi olduğunu iddia ettiği öz babasına nafaka davası açtı.

'Zor durumda'

D.Y.'nin avukatı Levent Karakoç, dava dilekçesinde, D.Y.'nin maddi sıkıntılar nedeniyle öğrenimini bırakma aşamasına geldiğini belirterek şunları dile getirdi: "Davalı babanın maddi durumu oldukça iyidir. Sürekli Amerika'ya gitmekte ve çeşitli ülkelere seyahat etmektedir. Müvekkilin davalıdan 3 bin TL yardım nafakası talebi bulunmaktadır. Müvekkil okumuş olduğu bölümde yüzde 50 burslu okumaktadır. Okul ve günlük masrafları aylık bin 362 TL'dir. Dava, davacının geçinmesi için gerekli ve karşı tarafın mali gücüne uygun bir yardım isteminden ibarettir. Dilekçede, davalı 600 lirayla geçinmeye çalıştıklarını beyan etmiştir. Günümüz şartlarında 4 kişilik bir ailenin 600 TL gibi bir rakamla geçinmesi ve aynı zamanda seyahatleri gerçekleştirmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Davacı müvekkil lehine 3 bin TL yardım nafakasının davalıdan alınıp davacıya verilmesine karar verilmesini talep ederiz."

D.Y.'nin dava dosyasına babası F.Y.'nin İnstagram hesabından paylaştığı Las Vegas ve diğer yurtdışı seyahatlerinin fotoğrafları da sunuldu.

750 TL nafaka

Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi, 13 Ekim 2020 tarihinde, davanın kısmen kabulüne karar vererek, dava tarihinden itibaren aylık 750 TL yardım nafakasının davalı babadan alınarak davacı çocuğa verilmesine hükmetti.

Tanığın ifadesi

Duruşmada dinlenen tanık ise "Davacı D.Y. kızımın arkadaşıdır. Şahsi geliri yoktur. Annesi çalışmıyor. Üvey babası ve anneannesi yardımcı oluyordu. D.Y.'ye bir dönem tekstil firmasında yarı zamanlı iş ayarladım. Birkaç ay çalıştı ancak okul saatleriyle çakıştığı için işten ayrılmak zorunda kaldı" diye konuştu.

Babanın savunması

Baba Faysal Y. dilekçesinde davanın haksız olduğunu belirterek kendini şöyle savundu: "Davacı kızım, annesiyle yaşamaktadır. Masraflarına annesinin katkısı gerekir. Ben emekliyim ve emekli maaşım bin 440 TL'dir. İki kızım daha bulunmaktadır. Her iki kızım da devlet okuluna gitmektedir. Ailemin geçim gideri dışında bin 400 lira da kira ödemekteyim. Dava dilekçesinde sık sık yurtdışına gittiğim söylenmektedir. Şu an evli olduğum eşimin ailesi yurt dışında yaşamaktadır. Masraflarımızı eşimin ailesi karşılamaktadır. Ekonomik anlamda ciddi sıkıntı yaşamaktayım. Talep edilen nafakayı karşılama olanağım bulunmamaktadır."
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