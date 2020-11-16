11 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik 21 gözaltı kararı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR'DEKİ YETKİ KRİZİNE BAKANLIK EL KOYDU... İZİNDEKİ BAŞKAN YETKİSİNİ KULLANMAYA DEVAM EDEBİLİR Mİ? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hastalık iznini kullanmaktayken, Ağustos ayında kendi imzasıyla atadığı belediye başkan vekilini görevden aldı. Hastalık izninde olan bir başkanının, bu şekilde bir yetkisinin olup olamayacağı büyük bir kriz çıkardı. Valiliğin talebi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı görüş yazısı yayımladı