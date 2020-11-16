Yatırımcıya Cumhurbaşkanı güvencesi
|16 Kasım 2020 09:05
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İŞ ve yatırım ortamını güçlendirmeye yönelik hukuki güvence, yeni teşvikler başta olmak üzere reform adımları için düğmeye basıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı 2021 ajandasındaki önemli başlıklar şöyle:
MALİYET AZALACAK: İş ve yatırım ortamını etkileyen bürokratik süreçler basitleştirilecek. Yatırım süreçlerini etkileyen maliyetler azaltılacak.
İZİNLER HIZLANACAK: Yerel yönetimlerin yatırım izinlerine ilişkin uygulamaları basitleştirilecek. Zorlaştırıcı uygulamalar kaldırılacak. E-belediye uygulaması yaygınlaştırılarak yeknesaklık sağlayacak.
HUKUKİ GÜVENCE: Aralık 2021 tarihine kadar yargıda teknolojik imkanlar önemli oranda artırılacak.
ARABULUCULUK YAYGINLAŞTIRILACAK: Arabuluculuk sistemi yaygınlaştırılarak uyuşmazlıklar daha kısa sürede çözülecek. İhtisas mahkemelerinde görev yapan hakimlere imar, çevre, yatırım gibi konularda eğitim verilecek.
HARAÇ MEZAT SATIŞA SON: Yeni icra dairesi modeli öncelikle iş yoğunluğu olan yerler olmak üzere yaygınlaştırılacak. Sanal icra dairesi uygulamasına başlanacak. İcra-iflas süreçlerindeki hata payı azaltılacak, haczedilen malın gerçek değerinde satılması sağlanacak.
LİSANSLI YEDİEMİN DEPOSU: Yedieminlik müessesi ıslah edilecek. Lisanslı yediemin deposu uygulamasına geçilecek, tasfiye usulü yeniden düzenlenecek.
BEYANNAMELER SADECELEŞECEK: İş yapma kolaylığının artırılması için vergi beyannameleri gözden geçirilerek sadeleştirilecek. Serbest ticaret anlaşmaları cari dengenin sürdürülebilirliği gözetilerek tamamlanacak.
Hazal Ateş
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