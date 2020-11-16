Çiğköfte alırken nelere dikkat edilmeli?

- Öncelikle tüm gıda sektöründe olduğu gibi hijyen kurallarına uygun olarak üretildiğini sorgulamak ilk yapmamız gereken işlem.

- Çiğ köfte, kullanılan malzemeler ve yapım aşamalarının zorluğu ile uzmanlık gerektiren özel bir ürün. Hijyenik olmasının yanında kullanılan malzemelerin doğal olması ve uzmanlar tarafından işlenmesi de önem arz ediyor. Özellikle hiçbir koruyucu katkı malzemesi içermemesi sağlığınız açısından oldukça dikkat etmeniz gereken bir diğer husus.

- Kullanılan baharatlar ve ilave edilen soslar dikkate alındığında her damak tadına göre ayrı servis edilmesi gereken bir ürün. Bu yüzden tüketim sırasında dikkat etmemiz gereken en önemli konulardan biri de sunum şekli.

- Çiğ köfte içeriğinde barındırdığı bozulabilen gıda ürünleri ile taze olarak tüketilmesi gereken bir ürün. O yüzden tükettiğiniz çiğ köftenin taze olmasına da oldukça dikkat etmeniz gerekiyor.

- Sağlığınız açısından dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan biri de çiğköftenin etsiz olması. Kıyılmış et katılarak yoğrulan çiğ köfteler sağlık açısından büyük tehditler barındırabilmektedir.

Aslına bakarsanız yukarıda çok kısaca belirttiğimiz bu hususların yanında dikkat etmeniz gereken pek çok husus var. Tüm bunları detaylı olarak incelemek ve hepsinden emin olmak oldukça zahmetli ve bazen imkansız olabilir. Bunun yerine tüm bu şartların yerine getirildiğinden emin olduğunuz güvenilir bir firmayı tercih ederek tüm bu zahmetlerden kurtulabilirsiniz.

Profesyonel bir çiğköfte zinciri olarak 2005 yılından bu yana hizmet veren ve sağlıklı çiğköfteleri ile adından söz ettiren Serince Çiğköfte Türkiye genelinde şubeleri ve bayileri ile gönül rahatlığı ile tercih edebileceğiniz bir firma. Profesyonel kadrosu ile yağlı dürüm çiğköfte, piramit çiğköfte, suşi çiğköfte, porsiyon çiğköfte, kilo çiğköfte gibi farklı sunum seçeneklerinin yer aldığı zengin bir çiğköfte menüsüne sahip.

Türk Gıda Koteksi onaylı Serince Çiğköfte, sürekli taze olarak servis edilen ve organik ürünlerin kullanıldığı bir marka olarak ilgililerin rahatlıkla tavsiye edebildiği bir firmaya dönüşmüş durumda. Hizmet ağını her geçen gün biraz daha genişleten Serince Çiğköfte bayilik ücreti olmaksızın ve gerekli oryantasyon eğitimlerini tamamlayan girişimciler için de önemli bir istihdam kapısına dönüşmüş durumda. Size en yakın Serince Çiğköfte şubesini serincecigkofte.com adresinden öğrenebilir, evinize sipariş verebilir ya da ürün ve kampanyalar hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.