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Dolar düşmeye devam ediyor

Dolardaki düşüş devam ediyor. Dolar 7,61'e kadar düştü
 16 Kasım 2020 10:21
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Dolar düşmeye devam ediyor

Dolar, Merkez Bankası'nın 19 Kasım'daki faiz kararı öncesi düşüşünü sürdürüyor.

Güne düşüşle başlayan Dolar, 7,61'e kadar geriledi.
Memurlar.Net
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