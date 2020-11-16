Dolar düşmeye devam ediyor
Dolardaki düşüş devam ediyor. Dolar 7,61'e kadar düştü
|16 Kasım 2020 10:21
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