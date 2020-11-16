MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|16 Kasım 2020 09:55
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandolar tarafından Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
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