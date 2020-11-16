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Elazığ'da sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
|16 Kasım 2020 10:25
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovancılar'ın Ekinözü köyünde bulunan sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler teknik ve fiziki takip sonucu Y.A, N.D, E.D, H.Ç. ve V.A'yı alanda kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.
Yapılan aramada, 3 dedektör ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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