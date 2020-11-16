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Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul soruşturması

İstanbul Büyükşehir Belediye sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul soruşturması açıldığını duyurdu.
 16 Kasım 2020 10:31
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Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul soruşturması

İstanbul Büyükşehir Belediye sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul soruşturması açıldığını duyurdu.

Ongun'un sosyal medya hesabından duyurduğu soruşturma ile ilgili yaptığı açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın @meral_aksener'in bugün FOX TV'de yaptığı, İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında açılan Kanal İstanbul soruşturması açıklaması doğrudur.

T.C. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında "Ya Kanal Ya İstanbul" "Kanal İstanbul'a Kimin İhtiyacı Var" afişleri ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı tebliğ edilmiştir.

Bu inceleme kapsamında afişlerin Anayasa'nın 104., 123. ve 127. maddelerinde belirtilen "İdarenin bütünlüğü ilkesine ve devlet politikasına kamu kaynağı kullanılarak muhalefet edilmesinin mümkün olmadığı" iddialarıyla yazılı ifadesinin 7 gün içinde verilmesi istenilmiştir .

ANAYASA'NIN İLGİLİ MADDELERİ:

İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzelkişiliği
MADDE 123- İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.

Madde 127:

Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir.
Memurlar.Net
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