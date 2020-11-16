Kırklareli'nde bir köy ve iki apartman karantinaya alındı
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ile iki apartman karantinaya alındı
|16 Kasım 2020 10:32
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Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ile iki apartman karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy köyü ile merkez ve Babaeski ilçesinin Alpullu beldesinde birer apartmanın, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün karantinaya alındığı belirtildi.
Karantina kararının gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu bildirilen açıklamada, bu karara uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.
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