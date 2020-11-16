Akşener'den Özdağ'a 'Anayasa' tepkisi: Bir deli kuyuya taş attı nasıl çıkaracağımızı bilmiyoruz
|16 Kasım 2020 10:42
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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin, Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu öncülüğünde 2018 seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda açıklanacak bir anayasa hazırladığını öne sürmüştü.
Özdağ'a "Delinin biri kuyuya taş attı" diyerek yüklendi
Özdağ'ın iddialarına ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den bir açıklama daha geldi.
Fox Tv'de İsmail Küçükkaya'nın konuya dair sorduğu soruyu cevaplayan Akşener, "Bir deli kuyuya taş attı nasıl çıkaracağımızı bilmiyoruz. Ayıp denen bir şey var. İYİ Parti'yi ve Akşener'i kötüleyeceğim diyerek, ok atacağım diyerek bütün siyasi partilere 'böyle bir çalışma yaptınız' diyorsunuz" ifadelerini kullanarak Özdağ'a tepki gösterdi.
Akşener, daha önce de "Hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, kişi, partiyle herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur" sözleriyle iddialara cevap vermişti.
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