Kenan İmirzalıoğlu'ndan 'sağlık alanındaki yatırımlara' övgü

İmirzalıoğlu, Sabah'ta yer alan söyleşisinde, sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletirken, "Birçok Batı ülkesinin durumuna düşmememizin en büyük sebebi, şüphesiz zamanında sağlık alanında yapılan büyük yatırımlar ve bu alandaki donanımımızın diğer ülkelere nazaran daha iyi olması. İnşallah bu bela ülkemizden ve dünyadan çekilecek ve hepimiz rahat bir nefes alacağız" dedi.

Toplumsal olaylara duyarsız kalmadığını ve kendini demokrat olarak ifade eden İmirzalıoğlu, 15 Temmuz ile ilgili soruya şu cevabı verdi:

"Tabii ki demokrat bir Türk vatandaşı olarak geleceğimize, demokrasimize kast eden her tür darbeye karşı olmayı boynumun borcu bilirim. Bastığımız yerleri toprak diyerek geçmemeli, tanımalıyız."