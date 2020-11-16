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Gülen'in sırdaşı İsmail Büyükçelebi

FETÖ içinde üst düzey sorumlu yönetici imam olarak uzun yıllar faaliyet yürüten Büyükçelebi, örgütte "Büyük Abi" olarak tanınıyor- Büyükçelebi, Gülen'in operasyon ekibinde de yer alıyor- Örgütün finans kaynakları ve eğitim kurumlarıyla ilgili tüm kararlarda söz sahibi olan Büyükçelebi, Gülen'den sonra yapılanmanın elebaşı olabilecek üç kişiden biri olarak gösteriliyor
 16 Kasım 2020 11:05
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Gülen'in sırdaşı İsmail Büyükçelebi

Darbe girişiminin ardından çözülmeye başlayan FETÖ'de güç mücadelesi baş gösterirken elebaşı Fetullah Gülen'den sonra yerine kimin geçeceği tartışması, gözleri örgüt yöneticilerinden oluşan "karanlık kurul" üyelerine çevirdi.

FETÖ'nün "başyüceler" ya da "istişare heyeti" de denilen kurul üyeleri arasında örgütün sözde "ABD imamı" İsmail Büyükçelebi de yer alıyor.

AA muhabirinin dava dosyalarından derlediği bilgiye göre, FETÖ elebaşı Gülen'in 1966'da vaiz olarak geldiği İzmir Kestanepazarı'ndaki faaliyetleri sırasında örgüte ilk kazandırdığı isimlerden biri olan Büyükçelebi, uzun yıllar örgüt içinde önemli kademelerde görev yaptı.

Örgütün İzmir Tepecik'te açtığı ilk evde kalan ve Fetullah Gülen'in düzenlediği kamplara katılan Büyükçelebi, 1996-1997'de örgüte ait Zaman gazetesinde görev aldı. Örgütün sözde Ankara ve Türkiye imamlığı görevini de yürüten Büyükçelebi, 1997'de Uzak Doğu ülkeleri sorumlusu oldu.

Gülen'in strateji belirlemesinde etkin rol oynayan istihbarat birimi üst yönetimi içinde 1999'da "yurt dışı sorumlusu" olan Büyükçelebi, 2003'te gittiği ABD'de örgütün "başyüceler şurası"nda yer aldı.

FETÖ'nün finans kaynakları ve eğitim kurumlarıyla ilgili tüm kararlarda söz sahibi olan Büyükçelebi, Fetullah Gülen'den sonra yapılanmanın elebaşı olabilecek üç kişiden biri olarak gösteriliyor.

- FETÖ'nün "Büyük Abi"si

FETÖ'nün ABD'deki faaliyetlerinden sorumlu olan Büyükçelebi, ülkedeki akademisyen, gazeteci, bürokrat ve iş adamlarıyla kurulan ilişkileri yönetiyor.

Örgütte "Büyük Abi" olarak tanınan Büyükçelebi, ayrıca elebaşı Gülen'in operasyon ekibinde yer alıyor.

Büyükçelebi'nin, Gülen'in ilk talebelerinden, aralarında Mehmet Ali Şengül, İsmet Aksoy ve Şerif Ali Tekalan gibi isimlerin de yer aldığı örgütün "gelenekçi" kanadının en önemli isimlerinden biri olduğu biliniyor.

Uzun yıllar örgüt içinde bulunan yazar Latif Erdoğan, "FETÖ çatı" iddianamesinde yer alan beyanında Büyükçelebi'nin, Fetullah Gülen'in birinci adamı olduğunu belirtti.

Büyükçelebi'nin, örgütün yapısını Gülen'den sonra en iyi bilen kişi olduğunu ifade eden Latif Erdoğan, bu kişinin Gülen'e kayıtsız şartsız bağlı olduğunu, askeri hizmetlerle ilgili görevlerde bulunduğunu, örgütün tüm kademelerinde sorumluluk aldığını kaydetti.

Hayati Küçük de iddianamede yer alan beyanında Büyükçelebi'nin Gülen'in en yakınındaki isimlerden biri, sırdaşı olduğunu belirtti.

Nurettin Veren de Büyükçelebi için "kuruluşundan bugüne örgütün çekirdek kadrosundaki isimlerden biri" değerlendirmesinde bulundu.

- Kırmızı listede aranıyor

Büyükçelebi, İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Kırmızı Listesi'nde 10 milyon liraya kadar ödülle yer alıyor.

İsmail Büyükçelebi'nin adı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ABD'deki "The Respect Institute Inc" isimli kuruluşa Türkiye'den yaklaşık 2 milyon dolar gönderilmesiyle ilgili soruşturmada da geçiyor. Büyükçelebi'nin "Hocaefendinin emaneti" dediği "Respect" için para topladığı belirtiliyor.
Anadolu Ajansı
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