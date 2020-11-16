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TESK'ten paketli ürünlere 'gramaj standardı' çağrısı

"Vatandaşın temel gıda ürünü olan ve toplu halde alınan paketli ürünlere gramaj standardı getirilmeli"- "Normalde 500 gram, 1 kilogram veya 5 kilogram olarak satılan ürünler, küsuratlı gramajlarda satıldığında tüketicinin kafası karışıyor ve farklı markalardaki aynı ürünü kıyas yapma imkanı ortadan kalkıyor"
 16 Kasım 2020 11:09
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TESK'ten paketli ürünlere 'gramaj standardı' çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, serbest piyasa koşullarının fırsatçılığa çevrilmemesi gerektiğini belirterek, "Vatandaşın temel gıda ürünü olan ve toplu halde alınan paketli ürünlere gramaj standardı getirilmeli." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, paketli ürünlerde "daha ucuz" algısı oluşturmak için yapılan gramaj oyunlarına dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Serbest piyasa koşullarının fırsatçılığa çevrilmemesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Birçok paketli üründe sırf daha ucuz algısı oluşturmak için gramaj oyunlarına başvuruluyor. Normalde 500 gram, 1 kilogram veya 5 kilogram olarak satılan ürünler, küsuratlı gramajlarda satıldığında tüketicinin kafası karışıyor ve farklı markalardaki aynı ürünü kıyas yapma imkanı ortadan kalkıyor. Kimse serbest piyasa koşullarını fırsata çevirmemeli. Vatandaşın temel gıda ürünü olan ve toplu halde alınan paketli ürünlere gramaj standardı getirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yıllardır her yerde 1 kilogram olarak satılan tereyağının aynı fiyata 900 gram şeklinde piyasaya sürüldüğüne ve yarım kilo olarak alınan birçok ürünün artık 400 gram şeklinde satıldığına dikkati çekti.

Ürün fiyatını aynı tutup gramajını düşürerek gizli zam yapıldığının altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Özellikle döviz kurlarının arttığı dönemlerde fiyat artırımını gramaja yansıtarak tüketiciyi kandırıyorlar. Daha önce gramaj oyunlarıyla ilgili Ticaret Bakanlığı tarafından çok sayıda firmaya cezai hüküm uygulanmıştı. Gramaj aldatmacasının önüne geçmek için bu konudaki denetimler artırılmalı."

- "Alo 175'e başvurmaktan çekinilmemeli"

Piyasadaki fırsatçılığa karşı vatandaşlara da bilinçli tüketim çağrısında bulunan Palandöken, "Vatandaşlarımız alışveriş yaparken piyasayı çok iyi kontrol etmeli. 3-5 kuruş diye önemsenmeyen farklar, ay sonu geldiğinde binlerce liralık zarara dönüşüyor. O yüzden bu devirde rasyonel tüketici olarak bilinçli alışveriş yapılmalı. Fiyatı düşük diye düşünülmeden, A'dan Z'ye satın alınacak her ürünün piyasadaki fiyatları çok iyi araştırılmalı. Aynı malın yüzde 50 daha ucuzu varken, yüzde 100 pahalı olanını satın alarak fırsatçıların çıkar sağlamasına imkan verilmemeli. Vatandaşlarımız da alışveriş yaparken gözüne takılan haksız fiyat artışlarını ve gramaj oyunlarını derhal Ticaret Bakanlığının 'Alo 175 Tüketici Hattı'na şikayet etmekten çekinmemeli." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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