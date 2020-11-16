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TOKİ'nin indirim kampanyasından şimdiye kadar 9 bin 972 kişi yararlandı

TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için hayata geçirilen indirim kampanyasına katılanların 8 bin 745'i borçlarının tamamını kapatarak tapularını almaya hak kazandı-
 16 Kasım 2020 11:17
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TOKİ'nin indirim kampanyasından şimdiye kadar 9 bin 972 kişi yararlandı

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için bu yıl ikincisini düzenlediği ve 19 Kasım'da sona erecek indirim kampanyasından şimdiye kadar 9 bin 972 kişi yararlandı.

AA muhabirinin TOKİ'den aldığı bilgiye göre, Başkanlık, borcunu erken kapatmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik, geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için 21 Ekim'de bu yılın ikinci yüzde 20 indirim kampanyasını başlattı.

Kampanyadan şimdiye kadar 9 bin 972 kişi yararlandı. Vatandaşların 8 bin 745'i borçlarının tamamını kapatarak tapularını almaya hak kazandı.

Bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşların da başvuruda bulunabildiği kampanya kapsamında, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapılan peşin ödemelerde indirimden faydalanılabiliyor.

Bu kapsamda borcunun tamamını kapatamayan 1227 konut ve iş yeri alıcısı da yaptıkları peşin ödemelerle yüzde 20 indirimden yararlandı.

- Kampanyaya son başvuru 19 Kasım

Kampanyaya katılmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 19 Kasım 2020 Perşembe gününe kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

Kampanya şartlarına göre, indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan, satışları 2019 yılı haziran ayının sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2019 haziran sonu itibarıyla başlamış konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek.

Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler ise indirim kampanyasından yararlanamayacak.

Ayrıca kampanyadan faydalanmak isteyenler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.
Anadolu Ajansı
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