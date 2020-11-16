Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emlak Katılım, güvenilir hesap uygulamasını hizmete sundu

Müşterilerinin farklılaşan finansal ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan Emlak Katılım, gayrimenkul devir işlemlerinin sorunsuz gerçekleşmesi için Tapu Güvenilir Hesap uygulamasını hayata geçirerek bir ilke imza attı. Emlak Katılım, web tabanlı bir çözüm olan Tapu Güvenilir Hesap uygulamasıyla, devir işlemi tamamlanana kadar müşterilerinin birikimini güvence altına alıyor.
 16 Kasım 2020 11:35
+Aa- Yazdır
Emlak Katılım, güvenilir hesap uygulamasını hizmete sundu

Köklü geçmişinden aldığı güçle katılım finans sektörünün en genç üyesi olarak faaliyetlerini sürdüren Emlak Katılım, müşterilerinin farklılaşan finansal ihtiyaçlarına yanıt veren ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor. Emlak Katılım, bir ilke imza atarak hizmete sunduğu Tapu Güvenilir Hesap uygulaması ile gayrimenkul alım satım işlemlerini güvence altına almayı hedefliyor.

Mülkiyet hakkı ve alım-satım bedelinin taraflar arasında el değiştirmesi sırasında, gayrimenkul ile satış bedelinin güvenli ve risksiz şekilde el değiştirmesi önem taşıyor. Emlak Katılım, müşterilerinin bu işlemi güvenle yapabilmesi adına Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile protokol imzalayarak Tapu Güvenilir Hesap uygulamasını başlattı. Banka bu uygulama ile Türkiye'de ve yurt dışında ikamet eden müşterilerinin taşınmaz alım-satım işlemlerinde güvenli bir şekilde ödemelerini tamamlamalarına ve vergisel yükümlülüklerini yerine getirmelerine imkan sağlıyor.

Tapu harcı ve diğer ödemeler aynı anda yapılabilecek

Satış işleminin güvenle yapılmasını sağlayan uygulama kapsamında alıcı ve satıcı taraflar için Emlak Katılım bünyesinde hesaplar açılıyor. Bu hesaplar aracılığıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden sistem üzerinden alınan veri akışı doğrultusunda taraflar tapu harcı ve diğer ödemelerini gerçekleştirilebiliyor. Aynı zamanda tapu devri ve taşınmaz bedeli transferi aynı anda yapılabiliyor.

Taraflar tapu müdürlüklerine taşınmazın tapu devri için başvuruyor. Müdürlük sistem üzerinden tapu harcı ve tapu kadastro döner sermaye ücretinin tahsil edildiğini, bedelin blokeye alındığını kontrol ediyor ve tapu devrini gerçekleştiriyor. Mülkiyet el değiştirdiğinde sistem üzerinden sağlanan veri akışıyla banka nezdinde satış bedeli alıcının hesabından satıcının hesabına aktarılıyor. Transferin tamamlanmasının ardından taraflara kısa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor.

Tapu Güvenilir Hesap, gayrimenkul alım-satım işlemlerinin güvenle gerçekleştirilmesi için Emlak Katılım tarafından alıcı ve satıcıya sunulan bir güvence ve kolaylıktır.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İçişlerinden, İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
16 Kasım 2020 13:58		 'Aydın-Denizli Otoyolu'nu 2 yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz'
16 Kasım 2020 12:36
Ardahan'da jandarma 66 internet sitesine erişimi engelledi
16 Kasım 2020 11:54		 TESK'ten paketli ürünlere 'gramaj standardı' çağrısı
16 Kasım 2020 11:09
Kırklareli'nde bir köy ve iki apartman karantinaya alındı
16 Kasım 2020 10:32		 Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul soruşturması
16 Kasım 2020 10:31
Devlet memurlarının kafalarını karıştırmak zorunda mıyız?
16 Kasım 2020 06:40		 Kilis'te 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
15 Kasım 2020 20:35
İskambil oyunu pahalıya patladı
15 Kasım 2020 20:32		 İzmir'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
15 Kasım 2020 16:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:18 - Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi14:15 - Korona tedavisi gören Zeydan Karalar taburcu edildi14:09 - Boşanma davası çıkışında eşini ve kayınpederini vurdu13:58 - İçişlerinden, İmamoğlu'na soruşturma açıklaması13:55 - Vaniköy Camisi'ndeki yangında 5 kişinin ifadesi alındı13:50 - AFAD: Bilgilendirme yazısı tüm belediye ve muhtarlıklara yazıldı
13:45 - 10 TIR'ın taşıdığı yükü taşıyan aracı üreten 3'üncü ülke olduk13:41 - Eski kayınbabasını silahla öldüren şüpheli tutuklandı13:35 - Bakan Soylu'dan 'korona' açıklaması: Kimse kendine çok fazla güvenmesin13:23 - Ekonomistlerin, MB'den faiz beklentisi ne?13:16 - Borsa günün ilk yarısında rekor tazeledi13:15 - Liyakatsiz atamalar, parti ayrımı olmaksızın devam ediyor
13:11 - Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası13:09 - İbrahim Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı 'gargara' önerisi13:00 - 'Suç mağduru kişiyi korumak temel amacımızdır'12:54 - Konya'da 18 yaşındaki genç tartıştığı kadını öldürdü12:49 - Bakan Selçuk: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor!
12:48 - 'Üretimimize, ihracat potansiyelimize ve rekabet gücümüze güveniyoruz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Benzine büyük indirim geliyor
Bakan Koca: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı
Niteliği belirsiz sertifikayla yine 60-70 KPSS puanlı adaylar alınacak
Albayrak'tan 'Aile içinde görüş ayrılığı' iddiasına yanıt
'Otomotivde vergiler düşerse 2 milyonu görürüz'
1 bardak su bile kombiyi bozabilir
Devlet memurlarının kafalarını karıştırmak zorunda mıyız?
Eski belediye başkanı, nesli tükenmekte olan kızıl geyiği vurup paylaştı
İçişlerinden, İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kerimcan Durmaz ile Selin Ciğerci'nin birbirlerine küsmesi 1
Dingo 1
Saklı Cennet 2
Mutfak masası 3
bal neden bozulmaz 3
formula 1'in yeniden türkiye'ye dönmesi 1
divan edebiyatından bir beyit bırak 2
türkiye gp podyumunda şekerli gazoz kullanılması 3
anladığın neyse anlattığım odur 3
KARA LİSTE 1
SON İLANLAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 250 İtfaiye Eri alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 1 personel alacak
Darphane ve Damga Matbaası 13 İşçi Alacak
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli 1 bilişim personeli alacak
ÖSYM, 12 alanda 15 sözleşmeli personel alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam