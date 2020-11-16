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Bakan Varank: 100 üst düzey araştırmacıyı Türkiye'ye getireceğiz

Varank:"Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile 2021'de açacağımız yeni çağrıyla en az 100 üst düzey araştırmacıyı Türkiye'ye getireceğiz"
 16 Kasım 2020 11:44
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Bakan Varank: 100 üst düzey araştırmacıyı Türkiye'ye getireceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "(Borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin kanun) Bu kapsamda toplam 34 milyon liralık KOSGEB alacağını yeniden yapılandırıyoruz. İlçe bazlı bölgesel teşvik uygulamasını önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçiriyoruz. Organize Sanayi Bölgelerinde 762 yeni fabrika üretime başladı. Reel sektörün yatırım talebi, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 21 arttı,159 milyar liralık yatırım için 8 bin 396 teşvik belgesi düzenledik" açıklamasında bulundu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "(Borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin kanun) Bu kapsamda toplam 34 milyon liralık KOSGEB alacağını yeniden yapılandırıyoruz. İlçe bazlı bölgesel teşvik uygulamasını önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçiriyoruz. Organize Sanayi Bölgelerinde 762 yeni fabrika üretime başladı. Reel sektörün yatırım talebi, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 21 arttı,159 milyar liralık yatırım için 8 bin 396 teşvik belgesi düzenledik" dedi.

TAMAMLANMAK ÜZERE

Bakan Varank açıklamalarına şöyle devam etti; "Ulusal Yapay Zeka Stratejimizi yakında açıklayacağız, Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejimiz tamamlanmak üzere. Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile 2021'de açacağımız yeni çağrıyla en az 100 üst düzey araştırmacıyı Türkiye'ye getireceğiz. 2021 yılında imalat ve ihracat merkezi konumundaki şehirlerimize yönelik Üreten Şehirler Programını başlatmayı hedefliyoruz."
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