Bakan Koca: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskeyi doğru kullanılması konusunda sosyal medya üzerinden uyarıda bulundu
|16 Kasım 2020 11:45
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Koca paylaşımında:Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok.
Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın. İfadelerini kullandı.
Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın. pic.twitter.com/3JnP5qi72PDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 16, 2020
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