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Bakan Koca: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskeyi doğru kullanılması konusunda sosyal medya üzerinden uyarıda bulundu
 16 Kasım 2020 11:45
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Bakan Koca: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor

Koca paylaşımında:Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok.

Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın. İfadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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