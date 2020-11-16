Liyakatsiz atamalar, parti ayrımı olmaksızın devam ediyor
|16 Kasım 2020 13:15
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Liyakat, ülkemizin en önemli sorunlarından birisi olmaya devam ediyor.
İktidar partisi veya muhalefet partisi... Hiç fark etmemektedir. Yetkiyi eline geçirenin ilk yaptığı iş kendisine yakın kişileri işe almak oluyor.
İşte hafta sonunda basına yansıyan haberler:
* MHP'li başkan belediyeyi sonsuz yetkiyle kızına teslim etmiş!
* Yaşar Okuyan'ın eşi İzmir Büyükşehir'de yazılım müdürü oldu
* Vefat ilanı, üniversitedeki akraba ilişkilerini ortaya çıkardı
* Karatay Üniversitesi Tarih bölümü için ilahiyat mezunu şartı koydu
* Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, niteliği belirsiz sertifikayla 60-70 KPSS puanlı adayları alacak
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