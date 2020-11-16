Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kilis'te motosikletten düşen iki kişi traktörün altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı
Kilis'te motosikletten düşen ve arkadan gelen seyir halindeki traktörün altında kalan iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı
|16 Kasım 2020 11:53
|+Aa- Yazdır
Kilis'te motosikletten düşen ve arkadan gelen seyir halindeki traktörün altında kalan iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilali Habeş Mahallesi'nde E.A'nın kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Motosikletten düşen M.M.A. (11) ve H.A. (39), o sırada arkadan gelen M.Ç. idaresindeki 79 DF 711 plakalı traktörün altında kalarak yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.M.A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili sürücüler gözaltına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi
16 Kasım 2020 14:18
|Boşanma davası çıkışında eşini ve kayınpederini vurdu
16 Kasım 2020 14:09
|Vaniköy Camisi'ndeki yangında 5 kişinin ifadesi alındı
16 Kasım 2020 13:55
|Eski kayınbabasını silahla öldüren şüpheli tutuklandı
16 Kasım 2020 13:41
|Konya'da 18 yaşındaki genç tartıştığı kadını öldürdü
16 Kasım 2020 12:54
|Eski belediye başkanı, nesli tükenmekte olan kızıl geyiği vurup paylaştı
16 Kasım 2020 12:40
|Hatay'da sürücü kursuna sahte belge operasyonu: 1 gözaltı
16 Kasım 2020 12:34
|Mardin'de trafik kazası: 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
16 Kasım 2020 12:10
|Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve iki polisin şehit edilmesine ilişkin dava
16 Kasım 2020 11:45
|Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm
16 Kasım 2020 11:14