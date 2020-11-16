Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Dr. Sipahi'den filtresiz maske uyarısı

Ege Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, valfli (Kapaklı) maskelerin filtresiz olanlarının nefes alıp verirken virüsü dışarı yayabileceğini belirtti. Prof. Dr. Sipahi, "Kapağın altında filtre olmadığında, maske koruma görevini göremiyor. Çalışmada da gösterildiği gibi virüslü hava dışarı çıkıyor" dedi.
 16 Kasım 2020 11:56
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Koronavirüs salgınında hayat kurtaran birincil önlemlerden maske takmak, birçok ülkede zorunlu hale getirildi. Değişik standartlarda olan maskeyi takmayanlara para cezaları kesiliyor.

'VİRÜSÜ YAYMA AÇISINDAN TEHLİKELİ'

ABD'de yapılan bir araştırmada, valfli maskelerin virüsü filtrelemediği yüksek teknoloji ile görüntülendi. Araştırmada hava akışı modellerini filme almak için yüksek hızlı kayıt yapabilen kameralar kullandı. Görüntülerde, valfsiz bir maskeden ve valfli bir maskeden gerçekleşen solunum kaydedildi. Görüntüler, valfsiz maskelerin solunan nefesteki damlacıkların çoğunu başarıyla filtrelediğini, valfli maskelerin ise filtrelemediğini gösterdi. Valfli maskelerin filtresiz olanlarının virüsü yayma açısından tehlikeli olduğunu aktaran Ege Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, "Filtre olmadığı zaman, virüs havada asılıysa o aralıktan geçme olasılığı yüksek oluyor. Bir pozitiften korunuyorsanız sıkıntı yaşama olasılığınız ve virüsü kapma olasılığınız artıyor. Maskenin amacı süzmek, eğer altta bir filtre yoksa süzemiyor. Böylece enfekte olma olasılığınız artıyor" dedi.

'ÜFLEDİĞİNİZDE MASKENİN ŞİŞMESİ GEREKİYOR'

Valfli maskelerin toplumda kullanılmasının gerekli olmadığını aktaran Prof. Dr. Sipahi, "Hepimizin elimizden geldiğince önlem almaya devam etmesi gerekiyor. Sosyal mesafeye, kalabalık yerlere girmemeye, maskeleri olması gerektiği gibi kullanmaya dikkat etmek gerekiyor. N95 maskelerin toplumda kullanılması çok gerekli değil. Cerrahi maskeler yeterli. Ama illa kullanmak istiyorlarsa, kapağı filtreli olanı seçmeliler. Bazılarında filtre olmayabiliyor. O filtre olmadığında, maske koruma görevini göremiyor. Kapak daha rahat nefes almaya yarıyor. Altında filtre olmadığında, çalışmada da gösterildiği gibi virüslü hava dışarı çıkıyor. Filtreli N95'lerin yüzünüze oturması ve üflediğinizde maskenin şişmesi gerekiyor. Bu maskenin iyi oturduğunu gösterir. Normal şartlarda kendi hastanemizde kapaklı maske kullanmıyoruz. Toplumda kişilerin bu maskelerini kullanması için çok bir sebep yok. Kullanacaklarsa da kapaksızları kullanmalarını öneriyoruz" diye konuştu.

Çift maske kullanmak isteyenler için de öneride bulunan Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, "Kullanıcılar iki maskeyi bir arada kullanmayı tercih ediyorsa, alta kapaklı maskeyi üste de cerrahi maskeyi takmalarını öneriyoruz. Cerrahi maskenin üzerine kapaklı maske takılırsa, iyi oturmadığı için boşluklardan hava kaçabilir. İkisinin bir arada kullanılması kapaklı maskenin ömrünü uzatabiliyor. Sağlık otoriteleri bunu öneriyor. Daha çok hastanelerde tercih ediliyor" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Korona tedavisi gören Zeydan Karalar taburcu edildi
16 Kasım 2020 14:15		 AFAD: Bilgilendirme yazısı tüm belediye ve muhtarlıklara yazıldı
16 Kasım 2020 13:50
İbrahim Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı 'gargara' önerisi
16 Kasım 2020 13:09		 AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
16 Kasım 2020 12:08
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı
16 Kasım 2020 12:00		 Bakan Koca: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
16 Kasım 2020 11:45
Sahte psikologdan arsalarını kurtaran baba mahkemede 'tanık' oldu
16 Kasım 2020 11:15		 Şiddet içerikli oyun ve filmler 'çocukları etkisi altına alıyor'
16 Kasım 2020 11:12
Netflix'ten İBB'ye yanıt
16 Kasım 2020 11:01		 Konya'da bir obruk daha oluştu
16 Kasım 2020 10:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:18 - Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi14:15 - Korona tedavisi gören Zeydan Karalar taburcu edildi14:09 - Boşanma davası çıkışında eşini ve kayınpederini vurdu13:58 - İçişlerinden, İmamoğlu'na soruşturma açıklaması13:55 - Vaniköy Camisi'ndeki yangında 5 kişinin ifadesi alındı13:50 - AFAD: Bilgilendirme yazısı tüm belediye ve muhtarlıklara yazıldı
13:45 - 10 TIR'ın taşıdığı yükü taşıyan aracı üreten 3'üncü ülke olduk13:41 - Eski kayınbabasını silahla öldüren şüpheli tutuklandı13:35 - Bakan Soylu'dan 'korona' açıklaması: Kimse kendine çok fazla güvenmesin13:23 - Ekonomistlerin, MB'den faiz beklentisi ne?13:16 - Borsa günün ilk yarısında rekor tazeledi13:15 - Liyakatsiz atamalar, parti ayrımı olmaksızın devam ediyor
13:11 - Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası13:09 - İbrahim Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı 'gargara' önerisi13:00 - 'Suç mağduru kişiyi korumak temel amacımızdır'12:54 - Konya'da 18 yaşındaki genç tartıştığı kadını öldürdü12:49 - Bakan Selçuk: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor!
12:48 - 'Üretimimize, ihracat potansiyelimize ve rekabet gücümüze güveniyoruz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Benzine büyük indirim geliyor
Bakan Koca: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı
Niteliği belirsiz sertifikayla yine 60-70 KPSS puanlı adaylar alınacak
Albayrak'tan 'Aile içinde görüş ayrılığı' iddiasına yanıt
'Otomotivde vergiler düşerse 2 milyonu görürüz'
1 bardak su bile kombiyi bozabilir
Devlet memurlarının kafalarını karıştırmak zorunda mıyız?
Eski belediye başkanı, nesli tükenmekte olan kızıl geyiği vurup paylaştı
İçişlerinden, İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Gönül Dağı dizisi 2
Tişört yazıları 4
Dingo 1
Sıraya dizdin bizi zaman 1
tarih bölümü ilanı için ilahiyat fakültesi şartı konması 1
pandemi de ille de okulların açılacak olması 1
çakı çakmak ustura bıçak 1
divan edebiyatından bir beyit bırak 2
Telefon zili 3
Memurların Unutmaması Gerekenler 7
SON İLANLAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 250 İtfaiye Eri alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 1 personel alacak
Darphane ve Damga Matbaası 13 İşçi Alacak
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli 1 bilişim personeli alacak
ÖSYM, 12 alanda 15 sözleşmeli personel alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam