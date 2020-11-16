Hakim, doktor ve öğretmenlerden oluşan 7 kişi kaçarken yakalandı
Edirne'de aralarında doktor ve eski hakimlerin de bulunduğu 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı.
|16 Kasım 2020 12:06
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Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi Paşaköy yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde FETÖ şüphelileri meslekten ihraç edilmiş hakimler A.A.K, V.Ş.G, doktor H.A. ve S.A ile öğretmenler M.K, M.G. ve A.T'yi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.
Şüpheliler, ifade işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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