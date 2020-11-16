AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi
|16 Kasım 2020 12:08
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Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vücut kırgınlığımız nedeniyle eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Kovid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi. Tedavimiz evde devam ediyor. Rabb'im tüm hastalarımıza Eş-Şafi ismi şerifi hürmetine şifa versin inşallah. Dua eder, dualarınızı beklerim." ifadesini kullandı.
Vücut kırgınlığımız nedeniyle eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi. Tedavimiz evde devam ediyor.Ahmet ÇAKIR 🇹🇷 (@ahmetcakir44) November 16, 2020
Rabbim tüm hastalarımıza Eş-Şafi ismi şerifi hürmetine şifa versin, inşallah...
Dua eder, dualarınızı beklerim 🤲🏻
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