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Eski kayınbabasını silahla öldüren şüpheli tutuklandı
Malatya'da eski kayınbabasını silahla öldüren zanlı tutuklandı.
|16 Kasım 2020 13:41
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Malatya'da eski kayınbabasını silahla öldüren zanlı tutuklandı.
Salköprü Mahallesi Buhara Caddesi'ndeki otobüs durağı önünde bekleyen İ.H, husumetli olduğu iddia edilen eski damadı İ.E. tarafından tüfekle vuruldu.
Ağır yaralanan İ.H, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İ.H'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.
Kaçmaya çalışırken suç aleti tüfekle yakalanan İ.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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