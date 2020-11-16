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Hatay'da sürücü kursuna sahte belge operasyonu: 1 gözaltı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sürücü kursuna yapılan sahte belge operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
|16 Kasım 2020 12:34
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sürücü kursuna yapılan sahte belge operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir sürücü kursunun, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 11 sahte denklik belgesi ibraz ettiğini belirledi.
Sürücü kursuna operasyon düzenleyen polis, söz konusu 11 dosyaya el koyarak incelemeye aldı.
Kurs sahibi D.T. gözaltına alındı.
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