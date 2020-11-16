Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonlarında tüm şüpheliler serbest
Gözaltına alınan 21 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
|16 Kasım 2020 12:38
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Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 9-15 Kasım arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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