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Bakan Selçuk: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor!

Bakan Selçuk: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor, kurallara uyalım
 16 Kasım 2020 12:49
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Bakan Selçuk: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yükselişinin eğitimi zora soktuğunu, bu yüzden kurallara uyulması gerektiğini ifade etti.

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pazar günü çalışma arasında Kızılay Meydanı'nda yürüdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeleri görünce çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm. Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor, kurallara uyalım."
Anadolu Ajansı
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