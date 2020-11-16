Adli tıp görevlilerine saldırı güvenlik kamerasında

Gaziantep'te dün gece hastanenin 5. katından atlayarak intihar eden Mustafa Ataş'ın hastane bahçesinde birbirine giren yakınları, bu kez taş ve sopalarla Adli Tıp Kurumu görevlilerine saldırdı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesinde kırık için ortopedi servisinde tedavi gören eşine refakat eden Mustafa Ataş (37), hastanenin 5. katındaki odanın penceresinden atlayarak intihar etmiş, eşiyle yaşadığı tartışma sonucu atladığı iddia edilen Aktaş'ın olay yerine gelen yakınları hastane bahçesinde birbirine girmişti. Aktaş'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.

Ataş'ın yakınları, cenazelere korona virüs nedeniyle yapılan testin sonucunu beklemek istemeyince bu defa da Adli Tıp Kurumunda ortalığı birbirine kattı. Cenazeyi hemen almak isteyen Ataş'ın yakınları, adli tıp görevlilerine taş ve sopalarla saldırdı. Saldırıda otopsi merkezinin camları kırılırken, polis ekipleri sevk edildi.