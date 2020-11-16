Boşanma davası çıkışında eşini ve kayınpederini vurdu
|16 Kasım 2020 14:09
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Alınan bilgilere göre; Bilecik'te 2019 yılında Onur Acar ile dünya evine giren Cemile Acar, yüksek geçimsizlikten dolayı eşine boşanma davası açtı. Bugün Bilecik Adliye Sarayın'dan görülen dava sonra Onur Acar, Bilecik Adliye Sarayı yanındaki Cumhuriyet Meydanında eşi Cemile ve kayınpederi Abdullah Duman'a pompalı tüfek ile kurşun yağdırdı. En az 24 el ateş ederek ikiliyi ağır yaralayan zanlı polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.
Ağır yaralan baba ve kızı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde gelen Abdullah Duman oğlu sinir krizleri geçirip bayılınca 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.
Öte yandan Cemile Acar'ın avukatının da olay yerinde olduğu, son anda kaçtığı öğrenildi. Onur Acar'ın ise, cezaevinden yeni çıktığı bilgisine ulaşıldı. Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal olay yerine gelerek inceleme yaptı.
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