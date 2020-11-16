Korona tedavisi gören Zeydan Karalar taburcu edildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedbir ve tedavi amacıyla hastanede olan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın taburcu edildiği bildirildi.
|16 Kasım 2020 14:15
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedbir ve tedavi amacıyla hastanede olan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın taburcu edildiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Karalar'ın karantina sürecinin evde devam ettiği belirtildi.
Çalışmalarını evinde, karantina koşullarında sürdürecek olan Karalar, süreç boyunca iyi dileklerde bulunan vatandaşlara teşekkür ederek, büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına da minnettarlıklarını iletti.
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, 6 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.
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