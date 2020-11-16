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Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi

Bursa'da hatalı cam balkon yüzünden doğalgazdan zehirlenen 4 kişi hastanelik oldu. Olayın ardından yapılan incelemede kombi bacasının balkon içerisinde bırakıldığı görüldü.
 16 Kasım 2020 14:18
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Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Yalıntaş Mahallesi 30. Sokak'ta ikamet eden aileye sabah saatlerinden itibaren ulaşılamadı. Bunun üzerine yan binada oturan akrabası eve gelerek kontrol etti. Eve girdiğinde baba Şakir, anne Sevgi, çocuklar Ramazan ve Ayşe Melek K. 'nin baygın şekilde yattığını fark eden aile yakını, durumu 112'ye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine 155 ve 112 ekipleri duruma müdahale edildi. 4 kişi ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şuurları kapalı olan kişilere ambulansta müdahale edilirken, olayla ilgili evde inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Şakir Kurt'un evinin balkonunu 2 gün önce cam ile kapattığını balkonda bulunan kombi bacasının ise dışarı çıkarılmadığını belirledi.

Bacadan çıkan gazın, balkon ve eve sızması sebebiyle ailenin zehirlendiği bildirildi. Hastanede tedavi altına alınan 4 kişinin durumu ise ciddiyetini koruyor.
DHA
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