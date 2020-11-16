Bakan Koca'dan toplantılar için teknolojiden yararlanın tavsiyesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan toplantılar için teknolojiden yararlanma ve online olarak gerçekleştirme tavsiyelerinde bulundu.
|16 Kasım 2020 14:32
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan toplantılar için teknolojiden yararlanma ve online olarak gerçekleştirme tavsiyelerinde bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplantılarınız için mümkünse teknolojiden yararlanın. Yakın günlerde risk alıp almadığını, virüs taşıyıp taşımadığını bilemeyeceğiniz insanlarla zorunluluk dışında aynı ortamı paylaşmayın. Unutmayın: Covid-19 yayılmak için her fırsatı kullanıyor" dedi.
Toplantılarınız için mümkünse teknolojiden yararlanın. Yakın günlerde risk alıp almadığını, virüs taşıyıp taşımadığını bilemeyeceğiniz insanlarla zorunluluk dışında aynı ortamı paylaşmayın. Unutmayın: COVID-19 yayılmak için her fırsatı kullanıyor. pic.twitter.com/K4huWEY164Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 16, 2020
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