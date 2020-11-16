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Lise öğrencisi, annesini döven babasını öldürdü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde annesine şiddet uyguladığı iddiasıyla tartıştığı babasını bıçakla öldürdüğü öne sürülen lise öğrencisi gözaltına alındı.
|16 Kasım 2020 15:05
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde annesine şiddet uyguladığı iddiasıyla tartıştığı babasını bıçakla öldürdüğü öne sürülen lise öğrencisi gözaltına alındı.
İddiaya göre, Cemal Gürsel Mahallesi'nde yaşayan Rimon T. (46), tartıştığı eşine evde şiddet uyguladı. Bunun üzerine tartıştığı oğlu lise öğrencisi M.T. (16), mutfaktan bıçak alarak babasını yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan baba Rimon T, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rimon T, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Polis M.T'yi gözaltına aldı.
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